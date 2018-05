Sülbeck/Immensen II übernimmt wieder die Spitze

Klarer Sieg gegen Schlusslicht Lauenberg

Klare Sache: Sülbeck/Immensen II ließ Lauenberg beim 7:2 keine Chance.

Northeim. Der FC Sülbeck/Immensen II hat am Sonntag die Chance genutzt und die Tabellenführung in der 1. Fußball-Kreisklasse 2 zurückerobert. Weil der TSV Hilwartshausen am Wochenende spielfrei war, zog die Bezirksliga-Reserve nach dem 7:2 gegen Lauenberg wieder vorbei und übernahm den Platz an der Sonne. Hilwartshausen hat bei zwei absolvierten Partien weniger und drei Punkten Rückstand jedoch weiterhin die bessere Ausgangssituation.