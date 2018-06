Die SVG Einbeck will nicht zittern müssen

Northeim. Mit dem TSV Seulingen, der nach der Gründung des TSV Landolfshausen/Seulingen nun offiziell auf seinen Startplatz in der Fußball-Bezirksliga für die Serie 2018/19 verzichtet hat, steht Absteiger Nummer zwei in dieser Liga fest. Der SV Rotenberg ist bereits längst nicht mehr zu retten.

Doch gesucht wird noch Absteiger Nummer drei. Und mit in der Verlosung ist die SVG Einbeck, die jedoch mit einem Erfolg am Sonntag gegen Petershütte alle Zweifel ausräumen will. Eintracht Northeim II könnte bei Göttingen 05 der erste Gratulant bei der Meisterfeier sein.

SV Bilshausen - SSV Nörten-Hardenberg (Hinspiel 0:4/Fr. 18.30 Uhr). „Ich hätte natürlich nichts dagegen, wenn wir unsere Erfolgsserie fortsetzen würden. Schließlich wollen wir den vierten Platz verteidigen“, sagt SSV-Trainer Jan Diederich vor dem Gastspiel bei seinem ehemaligen Verein. Nörten hat seit sechs Partien nicht verloren. Und das bei starken 30:2 Toren.

Die Saisonverlängerung fordert in personeller Hinsicht Tribut, denn urlaubsbedingt stehen Michael Horst, Dennis Grube und Dennis Zeibig nicht zur Verfügung.

FC Sülbeck/Immensen - Tuspo Weser Gimte (3:1/So. 15 Uhr). Zwei Niederlagen am Stück, noch dazu ohne eigenen Torerfolg. Das gab es in dieser Serie noch nicht für den FC. Trainer Markus Schnepel ist dennoch sicher, dass seine Jungs sich Rang drei nicht mehr nehmen lassen. „Den einen fehlenden Punkt holen wir noch.“ Abschied nehmen heißt es am Sonntag für Patrick Sieghan, der eine Woche später urlaubsbedingt fehlen wird. Gimte ist Sechster.

1. SC Göttingen 05 - Eintracht Northeim II(2:1/So. 15 Uhr). Die deutlich beste Tordifferenz (-5) gegenüber der Konkurrenz im Tabellenkeller wiegt die zwölftplatzierten Northeimer in Sicherheit. Das ist angesichts der Aufgabe beim kommenden Meister und der folgenden Partie bei Vize Sparta ziemlich hilfreich. Noch dazu, wo der Kader von Trainer Reutter zuletzt arg dezimiert war. In Bilshausen musste mit Philipp Weißenborn der sportliche Leiter in die Bresche springen. Nochmal wollen die 05er die Meisterparty nicht verschieben.

SVG Einbeck - Tuspo Petershütte(1:9/So. 15 Uhr). Die SVG hat im Kampf um den Klassenerhalt zwei Optionen: Mit einem Sieg gegen Petershütte, wo es kürzlich eine 1:9-Pleite setzte, wäre alles fix für die nächste Bezirksligasaison. Wenn das nicht gelingt, muss man darauf hoffen, dass Lenglern noch ein Spiel verliert oder Werratal nicht alle drei Partien gewinnt. Personell spitzt sich die Situation zu. Gegen Petershütte, das zuletzt Tabellenführer Göttingen 05 mit 1:0 bezwang, fehlen mit Strzalla und Ziegler (beide fünfte gelbe Karte) zwei Leistungsträger. (osx)