Tabea Hermann trifft schon wieder dreifach

Northeim. Souveräner Auftritt am Maifeiertag: Die Landesliga-Fußballerinnen des FC Eintracht Northeim feierten beim VfB Peine einen ungefährdeten 2:0-Sieg.

Ganz so deutlich wie beim 6:0 im Hinspiel ist es zwar nicht geworden, dennoch haben die Landesliga-Fußballerinnen des FC Eintracht Northeim am Maifeiertag in Peine souverän die nächsten drei Punkte eingefahren. In der Bezirksliga war der SV Moringen auch im Kreisderby in Markoldendorf nicht zu bremsen. Die Northeimer Reserve hatte dagegen auswärts keine Chance.

VfB Peine - Eintracht Northeim 0:2 (0:1). „Wir haben den Schwung vom Spiel am Samstag mitgenommen. Einziger Kritikpunkt bleibt, dass wir den Sack früher hätten zumachen müssen. Wir haben gut ins Spiel gefunden und dem Gegner wenig Luft gelassen“, sagte Trainer Florian Becker zufrieden.

Die Führung besorgte Sina Ruez, die einen Strafstoß (nach einem Foul gegen sich) sicher verwandelte. Kurz darauf traf Peine den Pfosten. Das war jedoch auch die einzige nennenswerte Chance des VfB. Nach dem Treffer von Mara Wrisberg aus 25 Metern war die Messe gelesen. In den letzten 20 Minute feierte Jennifer Schneider ihr Landesligadebüt. - Tore: 0:1 Ruez (33./FE), 0:2 Wrisberg (66.).

Eintracht: Volkmann - Fechner, Becker, Biener, Begau, Dunkel, Brühler, Hesse (70. Schneider), Kahle, Wrisberg, Ruez.

Bezirksliga

MTV Markoldendorf - SV Moringen 0:4 (0:1). Tabea Hermann ist weiter kaum zu bremsen. Die beste Torschützin der Liga (21 Treffer) entschied das Derby mit ihrem Dreierpack fast im Alleingang. - Tore: 0:1/0:2/0:3 Hermann (6./61./84.), 0:4 Zech (87.).

SG Gleichen/Groß Schneen - Eintracht Northeim II 5:0 (4:0).Nach dem Sieg gegen Bernshausen ist die Eintracht wieder auf dem Boden der Tatsachen zurück. Gegen den starken Tabellendritten stand der Gast auf verlorenem Posten. - Tore: 1:0 Hanelt (8.), 2:0 Zblewski (16.), 3:0 Dierks (29.), 4:0 Weatherley (33.), 5:0 Landahl (53.).