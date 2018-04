Tabellenführer  Elvershausen stolpert und revanchiert sich

Northeim. Tabellenführer TSV Elvershausen hat ein wechselhaftes Wochenende in der 1. Fußball-Kreisklasse 1 hinter sich. Einer überraschenden Niederlage am Freitag folgte zwei Tage später ein Kantersieg.

Freitag

VfB Uslar - FC Hettensen-Ell. 1:0 (0:0).In Uslar war man nach dem jüngsten 1:7 gegen Hollenstedt stolz auf dies 1:0. Die auf Dreierkette plus Libero umgestellte Abwehr nahm Torhüter Oliver Hartmann viel Arbeit ab. Was doch durchkam, meisterte der 30-Jährige, der am Freitag sein erstes Spiel überhaupt in einem Großfeldtor bestritt. - Tore: 1:0 N. Florschütz (55.).

SG Rehbachtal II - TSV Wahmbeck 1:5 (1:1). Anfangs hatte die SG Chancen für zwei Tore. Nach dem 0:1 lief nur noch wenig zusammen. - Tore: 0:1 Habib (17.), 1:1 Voges (45.), 1:2 Habib (68.), 1:3 Ilse (71.), 1:4 Habib (83.), 1:5 Fuge (89.).

SG Wolbrechtshausen - SG Denkershausen II 1:2 (1:2).Eine zerfahrene Partie, in der der Unparteiische - aus Gästesicht - gerade bei Fouls von hinten zu viel Milde walten ließ. Mit dem Ausgleich übernahm Denkershausen das Kommando. - Tore: 1:0 Schirmer (21.), 1:1 Corde (26./FE), 1:2 Dreier (37.).

TSV Elvershausen - TSV Gladebeck 2:6 (2:1). „Wir waren nach dem 2:0 zu doof, um nachzulegen“, ärgerte sich Elvershausens Frank Krügener. - Tore: 1:0 Marx (3.), 2:0 Gehrke (24.), 2:1/2:2 L. Schaper (31./47.), 2:3 Lässig (50.), 2:4 Petersen (68./FE), 2:5 B. Schaper (72.), 2:6 L. Schaper (85.) - bes. Vork.: Gelb-Rot gegen Kuhlmann (Elvershausen/55.).

Sonntag

SG Rehbachtal II - Bühler SV 2:4 (0:0). Nach ausgeglichener erster Halbzeit gelang Bühles Trainer Uwe Sonnenberg mit der Einwechslung von Magnus (57.) ein kluger Schachzug. Dessen Hattrick entschied die Partie. - Tore: 0:1 Gieseler (47.), 1:1 Melching (49.), 1:2/1:3/1:4 Magnus (61./69./78.), 2:4 Hornig (79.).

SG Denkershausen II - SV Moringen II 0:3 (0:2). Die Gäste siegten auch in der Höhe verdient. Kurz vor dem Ende parierte SV-Keeper Curdt noch einen Strafstoß von Corde. - Tore: 0:1/0:2 Piatzeck (30./45.), 0:3 Warnecke (60.).

SG Wolbrechtshausen - SG Hillerse 3:8 (2:5).Das Ergebnis sagt alles. - Tore: 1:0 Krüger (6.), 1:1 Weißmann (7.), 2:1 Armbrecht (10.), 2:2 Ruthe (20.), 2:3 Beihse (36.), 2:4 Friedemann (38.), 2:5 Pasch (43.), 3:5 Krawczak (59.), 3:6 Ruthe (60.), 3:7 Meyer (74.), 3:8 Meinecke (87.)

SG Hollenstedt/S. - TSV Wahmbeck 8:0 (5:0). Und auch in Hollenstedt sprach das Resultat deutlich für sich. - Tore: 1:0 Leifheit (3./HE), 2:0 Meyer (26.), 3:0/4:0 Hesse (28./35.), 5:0 Hellmich (39.), 6:0/7:0 Bohne (63./79.), 8:0 Hesse (88.).

FC Hettensen-Ell. - VfB Uslar 6:0 (4:0). Sekunden vor der Pause erhöhte der Gastgeber auf 4:0 und Sekunden nach dem Wiederanpfiff auf 5:0. Mit diesem Doppelschlag war die Partie endgültig gelaufen. - Tore: 1:0 Jeske (8.), 2:0/3:0 Nixdorf (25./39.), 4:0 Trebing (45.+2), 5:0 Nixdorf (46.), 6:0 Winkler (52./Elfmeter nach einem Foul an Schäfer).

SG Schönhagen/S. - TSV Elvershausen 0:7 (0:2). Für die Niederlage vom Freitag revanchierte sich der TSV am Sonntag eindrucksvoll. - Tore: 0:1/0:2 Gehrke (22./32.), 0:3/0:4 Marx (53-/73.), 0:5/0:6 Gehrke (75./77.), 0:7 Marx (86.).

TSV Gladebeck - TSV Sudheim II 2:0 (0:0). Der vierte Sieg in Folge. Schiedsrichter Stefan Schamuhn war dem fairen Spiel ein guter Leiter. - Tore: 1:0 L. Schaper (78.), 2:0 Issmer (85.).

Vom Freitagsspiel zwischen Sudheim II und Bühle (1:3) waren keinerlei Informationen zu bekommen. (eko/mwa)