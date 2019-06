Der Traum von Eintracht Northeim platzt in Lüneburg

RELEGATION ZUR FUSSBALL-REGIONALLIGA LÜNEBURGER SK HANSA - EINTRACHT NORTHEIM 2:0

+ © Ottmar Schirmacher Mittelfeldduell bei drückender Hitze: Finn Lucas Rettstadt (li .) setzt sich gegen Lüneburgs Michael Ambrosius durch. © Ottmar Schirmacher

Lüneburg Der FC Eintracht Northeim spielt auch in der Saison 2019/2020 in der Fußball-Oberliga. Das Team hat den Aufstieg in die Regionalligaerneut verpasst.