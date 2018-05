Vier Nachholspiele am Mittwochabend

Northeim. Vier Mal geht es am Mittwoch in der Fußball-Kreisliga um Punkte. Im Blickpunkt steht dabei das Aufeinandertreffen der SG Rehbachtal und der FSG Leinetal.

SG Rehbachtal - FSG Leinetal (Hinspiel 4:0/Mi. 19 Uhr). Der personelle Engpass bei Rehbachtal veranlasste Routinier Roman Löding zum Comeback. Mit Erfolg! Der einstige Torjäger zeigte am Samstag mit zwei Buden, dass er nichts verlernt hat. So eine Alternative steht der leidgeplagten FSG nicht zur Verfügung.

SG Heisebeck/O. - SSV Nörten-H. II (1:4/Mi. 19 Uhr). Auch Schlusslicht Heisebeck steht in einer Tabelle der Kreisliga in der Spitzengruppe: Als Zweiter in der Fairnesswertung darf man stolz sein, noch mit keiner gelb-roten oder roten Karte belastet zu sein.

Inter Amed Northeim - SG Denkershausen (0:7/Mi. 19 Uhr). Härteprüfung für Inter Amed! Am Sonntag leisteten die abstiegsbedrohten Kicker Tabellenführer Auetal lange Widerstand. Auch den Denkershäusern wollen sie es nicht einfacher machen.

FC Weser - SG Dassel/S. (Hinspiel 1:5/Mi. 19 Uhr). Beim FC Weser laufen die Planungen für die 1. Kreisklasse. Mit Christoph Munk und Timo Arch (beide TSV Holzhausen/Tabellenführer Kreisliga Hofgeismar) sowie Marvin Gorny (FC Grone) sollen drei frühere Leistungsträger im Sommer an ihre einstige Wirkungsstätte zurückkehren. (osx)