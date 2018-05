Vier Teams kämpfen Mittwochabend um das Finalticket

Northeim. Bereits vor dem Halbfinale im Sparda-Bank-Kreispokal der Fußballer steht fest, dass der Nachfolger des Vorjahresgewinners SG Rehbachtal die Vereinsfarben Blau und Weiß hat. Auetal will über Höckelheim ins Finale, Moringen hofft in Edemissen auf Revanche für die Vorjahresniederlage im Viertelfinale.

FC Auetal - SV Höckelheim(Mi. 18.30 Uhr). Während der FC Auetal unbeschwert auf zwei Hochzeiten tanzen kann, geht für Höckelheim der Verbleib in der Kreisliga vor Pokalmeriten. Der Pokal ist ohnehin nicht unbedingt der Wettbewerb der Höckelheimer. In der Historie stehen zwei Finalteilnahmen (1958: 1:7 gegen Volpriehausen sowie 1962: 2:9 gegen Schlarpe). Ins Halbfinale schaffte es der SV in den Jahren 1973 (2:4 gegen Lippoldsberg) und 2016 (1:3 gegen Sudheim).

Die Bilanz der Auetaler fällt mit den Pokalsiegen 2006 und 2009 besser aus. 2013 verlor der FC in der Vorschlussrunde in Edemissen mit 5:7 im Elfmeterschießen. Um Punkte gab es am 1. Mai einen 1:0-Sieg der Auetaler in Höckelheim, in der Hinrunde hieß es 0:0.

TSV Edemissen - SV Moringen (Mi. 18.30 Uhr). Im vergangenen Jahr mussten die Moringer mit der 1:2-Heimniederlage gegen Edemissen ihren Traum vom Finale begraben. Nun kann sich das Team von Trainer Marco Düe dafür revanchieren und erstmals seit 2007 wieder ins Endspiel einziehen, welches die Blau-Weißen damals 3:1 gegen Schoningen gewannen. Erstmals holte Moringen den Kreispokal 1959 (3:1 gegen Schlarpe).

Edemissen strebt das dritte Endspiel nach 2010 und 2013 an, als der TSV gegen Nörten (1:5) und Sülbeck/Immensen (1:5) unterlegen war. Den Moringern dürfte die sonntägliche 1:6-Schlappe in Lindau in den Knochen stecken. Um Punkte trafen die Teams diese Saison erst ein Mal aufeinander: Der TSV siegte 4:1. (osx)