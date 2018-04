"Das war einfach desaströs!" Northeimer HC nach Niederlage zurück im Abstiegskampf

Das war viel zu wenig! Die Jungs des Northeimer HC haben sich mit einem schwachen Auftritt bei einem direkten Konkurrenten wieder selbst in Abstiegsgefahr gebracht.

Bad Neustadt. Mit einer hohen Auswärtsniederlage haben sich die Drittliga-Handballer des Northeimer HC wieder selbst in Abstiegsgefahr gebracht. Nach desaströser Leistung verlor das Team am Samstagabend 24:36 (10:18) beim HSC Bad Neustadt.

Damit schmolz das Polster auf den ersten Abstiegsplatz auf drei Punkte. Und nächsten Sonntag kommt Tabellenführer Großwallstadt.

Dabei hatte alles durchaus gut angefangen. Dank einer robusten Deckung lag Northeim 5:4 in Führung, als HSC-Trainer Christoph Kolodziej seine Mannschaft mit einer Auszeit neu einstellte. Zwei schnelle Neustädter Tore später zog NHC-Coach Carsten Barnkothe nach. Doch bei seinem Team riss nun völlig der Faden. Im Angriff folgte schlechten Pässen eine mangelnde Rückwärtsbewegung, was den Gegner zu Kontern einlud. Torwart Stammer überließ in der zweiten Halbzeit entnervt Marcel Armgart das Tor, der mit einigen guten Paraden eine größere Blamage verhinderte. Die abstiegsbedrohten Gastgeber hingegen nutzten ihre Chancen und setzten sich bis zur Pause auf 18:10 ab.

Auch in der zweiten Halbzeit sah der Anhang des NHC kein Aufbäumen. Neustadts Gary Hines konnte nach Belieben schalten, Jan Wicklein hatte genügend Platz, um Northeim zehn Tore einzuschenken. Die Abwehr offenbarte weiterhin große Lücken, während der Angriff unter großen Schwächen bei Spielaufbau und Abschluss litt.

„Das war desaströs“, urteilte Barnkothe. Mit Ausnahme von Hoppe, Seekamp, von Hermanni und mit Abstrichen Wilken habe der Wille gefehlt, die letzten Punkte für den Klassenerhalt zu erkämpfen. „Das war einfach lethargisch. Der Verein, Trainer und Betreuer sowie die Fans geben alles. Nun muss die Mannschaft zeigen, ob sie die Klasse hat, die 3. Liga zu erhalten.“

Die Trainingswoche vor dem Kracher am Sonntag in der Göttinger S-Arena gegen Großwallstadt dürfte ungemütlich für die Jungs werden.

NHC: Stammer, Armgart – von Hermanni 4, Meyer 3, Schlüter 1, Krebs, Lange 5/3, Seekamp 4, Hoppe 3, Wilken 3, Strupeit, Berthold, Dewald 1. (zaj)