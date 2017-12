Weper-Cup: Moringen II stiehlt allen die Show

Die 170 Euro Siegprämie für den ersten Platz beim Hallenfußballturnier des SV Moringen um den Weper-Cup sind im eigenen Verein geblieben. Die Reservemannschaft aus der 1. Kreisklasse stahl der Konkurrenz am Samstagabend in der Endrunde die Show.

Die Jungs von Trainer Axel Prehn hielten die Gegner deutlich auf Distanz. Angesichts ihres starken Torverhältnisses hätten die Kicker eigentlich entspannt in die abschließende Partie gegen Hettensen-Ellierode gehen können. Doch auch hier ließ das Team um Kapitän Max Prehn nichts anbrennen, wahrte seine stolze Serie und beendete das Turnier ohne Niederlage. In zwölf Partien gab es bei 24:4 Toren zehn Siege und zwei Unentschieden.

In der Endrunde schaffte es lediglich die Moringer Kreisligatruppe, ihren Vereinskameraden beim 1:1 Paroli zu bieten. Dennoch reicht es für den SVM I „nur“ zu Rang vier im Endklassement.

Die beiden verbleibenden Podestplätze ergatterten die SG Denkershausen als Zweiter und der dahinter folgende FC Hettensen-Ellierode. Der in der Vorrunde noch so starke FC Sülbeck/Immensen zollte dem parallel in Northeim stattfindenden Stadtpokal Tribut und wurde personell dezimiert Fünfter in Moringen. Genau so erging es dem SSV Nörten (Rang sechs), der zusätzlich sogar noch in Göttingen vertreten war.

+ Auf geht’s zur Siegerehrung: Weil sich der Moringer Alexander Spaniel verletzt hatte, packten die Teamkollegen kräftig zu.

Großen Ehrgeiz entwickelten die Sülbecker Niesmann und Florian Papenberg, die nach dem verlorenen Finale in Northeim nach Moringen eilten, dort aber die 1:2-Niederlage gegen den späteren Turniersieger auch nicht abwenden konnten. „Das war ein toller Erfolg für die Jungs“, freute sich Axel Prehn. Anschließend stellte der Coach seine Garage zur Verfügung, wo die Moringer, Sülbecker und Denkershäuser gemeinsam feierten.

In Vorrundengruppe B hatte sich am Freitagabend nicht unerwartet der SV Moringen I ohne Punktverlust durchgesetzt. Die beiden weiteren Tickets für die Endrunde gingen an den FC Hettensen-Ellierode und den SSV Nörten-Hardenberg, der dank der besseren Tordifferenz die SG Hillerse hinter sich ließ. (osx)