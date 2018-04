Weser verliert Derby gegen Rehbachtal! Schumacher wird neuer Trainer

Northeim. Mit dem 2:0-Sieg im Derby beim FC Weser holte die SG Rehbachtal am Freitagabend drei wichtige Punkte im Abstiegskampf der Fußball-Kreisliga.

FC Weser - SG Rehbachtal 0:2 (0:2). Pech für den Gastgeber, als Nolte in dem offenen Schlagabtausch freistehend an SG-Keeper Lessner-Schminke scheiterte und im Gegenzug das 0:2 fiel. Die Trainertätigkeit für Ali Slim endet bereits im Sommer, denn in der kommenden Spielzeit übernimmt Bernd Schumacher als Coach das Ruder. - Tore: 0:1/0:2 P. Schulze (16./37.).

TSV Edemissen - SSV Nörten-H. II 1:2 (0:2). In einer kampfbetonten Partie verteidigte die SSV-Reserve diszipliniert ihren Pausenvorsprung und beendete damit ihre Negativserie. - Tore: 0:1 S. Thiele (26./FE), 0:2 Krech (44.), 1:2 K. Arnemann (76.).

SG Dassel/S. - SV Moringen 1:2 (0:0).Aufgrund der reiferen Spielanlage gewannen die Moringer das Verfolgerduell. - Tore: 0:1 Borchers (54.), 1:1 Mundt (71.), 1:2 Bahr (87.).

FC Lindau - SG Denkershausen 0:1 (0:1). Das frühe Tor von Höß (7.) entschied die mäßige Auseinandersetzung zugunsten der abgeklärteren Denkershäuser, die sich damit für die Hinspielniederlage revanchierten.

SV Harriehausen - FSG Leinetal 3:3 (1:3).Harriehausen verschlief den ersten Durchgang, entriss den Gästen im Endspurt dann aber den schon sicher geglaubten Sieg. - Tore: 0:1 Brünig (6.), 1:1 Wübbelmann (8.), 1:2/1:3 Husemann (23./45.), 2:3 Jessen (76.), 3:3 auf der Brücken (85.). (osx)