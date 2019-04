1. FC Schwalmstadt beim 0:4 gegen Steinbach unter Wert geschlagen

Die sinnbildliche Aktion für die 0:4 (0:1)-Niederlage des 1. FC Schwalmstadt gegen den SV Steinbach sahen nur noch die ganz Harten. Da waren einige der treusten Anhänger des abstiegsbedrohten Fußball-Verbandsligisten bereits auf dem Heimweg, weil sie wussten, dass die Gastgeber keinen Treffer mehr landen würden.

In der 86. Minute lief Brian Mitchell völlig frei auf Daniel Heinrich zu und hätte zumindest den Ehrentreffer erzielen müssen. Doch der Stürmer schoss den Torwart an, da musste sich der Rückhalt nichtmal strecken. Es war die sechste Chance allein für ihn. Mindestens zwei Treffer hätte das Eigengewächs landen müssen. Eigentlich ein Kinderspiel für einen, dem saisonübergreifend 19 Tore in 35 Spielen gelungen waren. Doch gegen den Spitzenreiter versagten ihm die Nerven.

„Die Chancenverwertung war der einzige Unterschied. Das zeigt die Qualität Steinbachs“, sagte Atilla Güven. Der FCS-Coach verzichtete also auf Einzelkritik. Wohlwissend, dass ein zweiter Schlüsselspieler seinem Team einen Bärendienst erwiesen hatte. Denn beim kommenden schwierigen Auswärtsspiel in Weidenhausen müssen die Schwälmer auf Vedran Jerkovic verzichten. Der Kroate kassierte in der 39. Minute eine Gelbe Karte für ein taktisches Foulspiel und musste nur fünf Minuten später mit Gelb-Rot vom Platz, weil er unnötig an der Außenlinie eingestiegen war – in beiden Fällen gegen Fabian Koch.

Dadurch nahm die erste Heimniederlage in 2019 Gestalt an, weil die Gäste ihre einzige Chance vor der Pause genutzt hatten. Der pfeilschnelle Marcel Ludwig düpierte Fabian Seck auf dem Flügel, spielte Doppelpass mit Michael Wiegand und schloss unhaltbar für Joel Ritter zum 1:0 ab (17.). Auf der Gegenseite trauerte das Kellerkind vor allem der Top-Möglichkeit von Mitchell nach, der sich den Ball eroberte, ehe er kläglich aus sechs Metern verzog (29.).

Paliatka verärgert trotz 4:0

„Wir hatten viel Glück, deswegen kann ich mich nicht richtig über den Sieg freuen. Besonders in Überzahl haben wir viele Bälle leicht hergeschenkt und um den Ausgleich gebettelt“, gab SVS-Coach Petr Paliatka umwunden zu. Mit einem Mann mehr ging den Gästen die Souveränität ab. Schwalmstadt investierte mehr und kam allein bis zur 75. Minute zu sieben weiteren Abschlüssen. Die dicksten Gelegenheiten besaßen Mitchell, der sich von Kirche Ristevski ablaufen ließ (54.), Fabian Seck per Kopf nach einer Ecke von Jan Niklas Brandner (64.) und – wer sonst – Mitchell, der den Außenpfosten traf (75.).

Die folgenden Minuten wurden zur Qual für die Schwälmer. Erst nutzte Ludwig seine zweite Möglichkeit zum 2:0 (76.). Dann rutschte Jannik Herndl aus und konnte ein Handspiel im Strafraum nicht verhindern. Petr Kvaca kannte keine Gnade – 3:0 (83.). Der eingewechselte Markus Schaub ließ sich schließlich nicht lumpen und stellte den Endstand her (84.).

„Wir sind wieder mitten im Abstiegskampf“, fasste Coach Güven zusammen. Und hofft, dass in Weidenhausen Matija Poredski mitwirken kann, der wegen Achillessehnenschmerzen vor dem 0:4 kurzfristig passen musste. Und mehr noch, dass Brian Mitchell bis Samstag seinen Torriecher wiederfindet.

FCS:Ritter - F. Seck, Herndl, Jerkovic - Brandner, Atas, Herpe, Hohmann, Suchomel (46. Petersohn) - Lindenthal, Mitchell.

SVS:Heinrich - Gemming, Bott, Trabert, Ristevski - Faust (65. Schaub), M. Wiegand - Koch (46. Ullrich), Dimitrejevic (74. F. Wiegand), Ludwig - Kvaca.

SR:Winkler (Landau).

Z: 100.

Tore: 0:1 Ludwig (17.), 0:2 Ludwig (76.), 0:3 Kvaca (83., HE), 0:4 Schaub (84.).

Gelb-Rot:Jerkovic (44., wdh. Foul).