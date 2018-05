1. FC Schwalmstadt muss gegen FSV Dörnberg siegen

Ziegenhain. Die Fußballer des 1. FC Schwalmstadt sind verurteilt. Verdammt, im Kellerduell der Verbandsliga gegen den FSV Dörnberg zu siegen (16 Uhr, Herbert-Battenfeld-Stadion).

Wenn es heute keine drei Punkte gibt, müssen die Schwälmer einen Doppelabstieg beider Seniorenteams befürchten.

1. Die Bilanz: Mit sechs Siegen, zwei Unentschieden und drei Niederlagen bei 24:16-Toren fällt die Bilanz aus FCS-Sicht seit 2003 freundlich aus. Meistens spielte Schwalmstadt eine Klasse höher, sodass dies erst die sechste gemeinsame Serie in einer Liga ist. Doch Vorsicht: Im Hinspiel gewann Dörnberg mit 3:1 (Tore: Leon Lindenthal – Serhat Bingül, Dennis Dauber, Pascal Kemper). Anschließend trat Marco Schwab als FCS-Coach zurück.

2. Die Form: Schwalmstadt hat beim Pokalsieg seine Pflicht mit Glück im Elfmeterschießen erfüllt – mehr nicht. In der Liga blieb der FCS in den jüngsten beiden Spielen ohne Gegentor (5:0 gegen Kassel II, 0:0 in Eschwege), nachdem es zuvor 13 Gegentreffer in vier Partien bei nur einem Punkt gehagelt hatte. Dörnberg zeigte beim 2:1 gegen Neuhof eine starke Reaktion auf zuvor drei verschenkte Zähler beim 3:4 in Bad Soden. Nach 80 Minuten hatte der FSV nämlich noch 3:1 geführt – und das gegen zehn Mann.

3. Das Personal: Peter Liebermann fehlt dem FCS gesperrt. Dafür kehren die Routiniers Tobias Kreuter, Timo Brauroth ebenso wie im Vergleich zum Pokalspiel Kapitän Patrick Herpe und wohl auch Brian Mitchell in die Startelf zurück. Jan Niklas Brandner (privat), Jan-Philipp Trümner (krank) und Alexander Fey (Mittelfußbruch) fehlen. Auf der Gegenseite genießt im Tor der 19-Jährige Marius Schaub wie gegen Neuhof Vertrauen. Tobias Gunkel (Pferdekuss) beißt auf die Zähne. Timo Dauber, der in der Jugend bei Eintracht Frankfurt zusammen mit Profi Marc Stendera reifte, reist aus Frankfurt an, um seinem Heimatverein mit fast ausschließlich waschechten Dörnbergern in der Startelf zu helfen.

+ Dirk Lotzgeselle © Rieß

4. Die Taktik: „Wir dürfen nicht ins offene Messer laufen. Ein frühes Tor würde uns sicher helfen“, weiß Güven, der heute Teambuilding in den Vordergrund rückt. Erste und zweite Mannschaft essen gemeinsam Mittag, machen einen Spaziergang – und dann sollen drei Punkte her. Schwalmstadt will das Spiel breit anlegen. Dabei ist über Außen hohes Tempo von Ricardo Seck, Leon Lindenthal und Brian Mitchell gefragt. Gegner FSV reist mit einem Fanbus an und könnte bereits mit einem Remis gut leben. „Schwalmstadt hat mehr Druck als wir. Es wird ein intensives Spiel“, betont Trainer Dirk Lotzgeselle.

5. Das Restprogramm: Schwalmstadt spielt noch bei den Top-Teams CSC 03 Kassel (20. Mai) und gegen die SG Johannesberg (26. Mai). Zwei Siege sind dabei wohl Pflicht, weil die Konkurrenten Dörnberg (gegen Rothwesten, in Petersberg) und SG Bad Soden (gegen Johannesberg, gegen Mengsberg, in Neuhof) das leichtere Restprogramm haben.