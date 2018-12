1. FC Schwalmstadt nach 0:1 und 3:1 nur 3:3 in Willingen

Willingen. Beim 1. FC Schwalmstadt sind jetzt aller schlechten Dinge drei: Wie 2016 und 2017 überwintert der klassenhöchste Schwalm-Eder-Vertreter auf einem Abstiegsplatz in der Fußball-Verbandsliga.

Allerdings präsentierte sich der FCS beim 3:3 (1:1) in Willingen deutlich besser als ein Tabellen-14. „Es war nicht zu erkennen, warum Schwalmstadt so weit unten steht. Sie hatten gute Kombinationen und wir mussten viel Moral beweisen, um noch einen allerdings ebenso verdienten Punkt zu holen“, sagte Willingens Trainer Uli Drilling. Dessen Team hatte kurzfristig auf den Einsatz von Stammkraft Rafael Mütze (Magen-Darm) verzichten müssen. Auf der Gegenseite waren Brian Mitchell (Knie) und Alexander Dietz (Knöchel) verletzungsbedingt nicht an Bord.

Den besseren Start auf Kunstrasen erwischten die Hausherren. Nach einem Angriff über die linke Seite bediente Florian Heine Sturmspitze Sebastian Butz, dem sein erster Treffer im Seniorenbereich zum 1:0 glückte (17.). Anschließend wurde das Spiel in die Spitze beim SCW fahrig. Schwalmstadt kontrollierte das Geschehen und ließ sich vom Rückstand nicht beeindrucken.

Der Lohn: Nach einer Balleroberung Daniel Schwalms spielte Leon Lindenthal mit Kapitän Peter Liebermann Doppelpass und knallte das Leder zum Ausgleich unter die Latte (37.). Das gab dem FCS Auftrieb. Binnen acht Minuten nach der Pause drehte die Güven-Elf die Partie. Besser gesagt Leon Lindenthal, dem sein erster Hattrick in der ersten Mannschaft gelang.

Leichte Ballverluste im Aufbau bestrafte Lindenthal. Zunächst nach Vorarbeit von Jan-Philipp Trümner und nach einem Schuss von Alexander Fey, den Torwart Yannick Wilke parierte, per Abstauber (47.). Und zum 3:1 als Veredler einer scharfen Hereingabe von Jan Niklas Brandner (54.).

Max Ullbrich verwandelt zwei Strafstöße

Allein, das reichte nicht für drei Punkte, weil Willingens Max Ullbrich gleich zweimal vom Punkt nervenstark blieb. Erst, nachdem Schwalm einen Abwehrversuch an die Hand bekam (61.). Und schließlich zum 3:3, nachdem Vedran Jerkovic den trickreichen Heine nach mehreren Haken nur unfair stoppen konnte (75.). „Schade, dass wir durch diese Strafstöße um zwei wichtige Punkte gebracht wurden. Spielerisch war das ein Schritt nach vorn“, sagte Schwalmstadts Co-Trainer Kujtim Iberhysaj.

Einen Grund zur Freude gab es bei den Gästen aber noch: Patrick Herpe flog nach seinem Bandscheibenvorfall und zwölf Wochen Pause überraschend einen Kurz-Einsatz. Verbunden mit der Hoffnung, dass dann im Sommer wieder aller guten Dinge drei werden.