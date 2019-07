1. FC Schwalmstadt scheidet bitter im Hessenpokal aus

In einer selten zu sehenden Pokalbegegnung der ersten Runde des Hessenpokals musste sich Fußball-Gruppenligist 1. FC Schwalmstadt Verbandsligist SV Adler Weidenhausen mit 3:4 (0:0, 0:0) nach Elfmeterschießen geschlagen geben.

Ein überaus ärgerliches Resultat für die Schwälmer, denn sie stellten die in jeder Beziehung bessere Elf. Was nach dem Platzverweis für Ricardo Seck (40.) auch für das 80-minütige Unterzahlspiel des FCS galt. Der Opfer einer kapitalen Fehlentscheidung des unsicher auftretenden Schiedsrichters wurde. Secks regelkonformen Körpereinsatz vor der Strafraumgrenze quittierte er mit der Roten Karte. Womit der Spielleiter dem Außenverteidiger seinen 29. Geburtstag gründlich vermiest hat.

Der zweite Pechvogel hieß Jan Philipp Trümner, der den entscheidenden Strafstoß über den Kasten setzte und wusste: „Der verschossene Elfer ist ärgerlich, doch wir hätten zuvor alles klar machen können.“ In der Tat. Das Ergebnis resultierte allein aus einer katastrophalen Chancenverwertung, der auch in Unterzahl spielbestimmenden Güven-Elf.

Adler enttäuschen ohne Sören Gonnermann

Die bereits in der ersten Halbzeit eine Vorentscheidung gegen die ohne ihren verletzten Torjäger Sören Gonnermann maßlos enttäuschenden Gäste hätte herbei führen müssen. Denn Leon Lindenthal (7., 14.) und Julian Ide (10.) vergaben beste Möglichkeiten. Das galt auch für Alexander Fey (44.) und den klug die Fäden ziehenden Benjamin Trümner (45.). Diesen Gelegenheiten standen lediglich drei nicht wirklich gefährliche Aktionen der Elf vom Meißner gegenüber (25., 28., 31.).

Das gleiche Bild bot sich in der zweiten Spielhälfte, in der Benjamin Trümner (59., 61., 88.) und Vedran Jerkovic (77.) glücklos blieben. Paul Hohmanns Versuch kratzte SVW-Verteidiger Dennis Nguyen vor Überschreiten der Torlinie (90.). Allein in der zweiten Hälfte der Verlängerung bot der Verbandsligist gegen die in Unterzahl nun nachlassenden Hausherren Gleichwertiges. Mit einer guten Gelegenheit für Manuel Toro Moreno (103.). Für die Schwälmer blieben da Jerkovic (92.), Benjamin (98.) und Jan Philipp Trümner unbelohnt. Was sich im Elfmeterschießen rächen sollte, als nur Jan Niklas Brandner (1:1), Peter Liebermann (2:1) und Leon Lindenthal (3:3) trafen.

Schwalmstadt:Bechtel - J.P. Trümner, F. Seck, Jerkovic, R. Seck - Ide (56. Liebermann), B. Trümner, Hohmann - L. Schwalm (56. Allerdings, 91. D. Schwalm), Lindenthal, Fey (46. Brandner).

Weidenhausen: Klotzsch - Nguyen, Hammer, Schäfer, Pfliegener (70. Burdzik) - Ullrich, Göbel - Beng, Toro Moreno, Gerbig - Kirschner (79. Renke).

VON BERND KNAUFF