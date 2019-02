Kirchhof mit Rückenwind zum schweren Auswärtsspiel nach Berlin

Kirchhof/Berlin - Auf nach Berlin. Mit Rückenwind. Mit Mut. Den hat der schwer erkämpfte 27:26-Erfolg gegen Werder Bremen den Kirchhoferinnen gemacht, als der heimische Handball-Zweitligist ein Spiel, das lange Zeit auf der Kippe stand, noch aus dem Feuer riss.

„Wir wollen auch bei den Füchsen angreifen“, sagt daher Michelle Urbicht vor dem Gastspiel beim Tabellennachbarn (Sa. 20 Uhr). Also die Rückraumspielerin - dank einer Top-Leistung maßgeblich am sechsten Heimsieg ihrer Mannschaft beteiligt - besonders viel Selbstvertrauen tankte.

Und dabei effektvoll für die angeschlagene Diana Sabljak, der trotzdem drei wichtige Tore gelangen, in die Bresche sprang. Nun soll die an einer Knöchelverletzung laborierende Top-Torjägerin der SG (und der Liga), so Trainer Denk, durch „dosiertes Training“ wieder an ihr normales Leistungsvermögen herangeführt werden.

Der weiß, dass der klare Hinspielsieg (31:22) kein Maßstab ist: „Das wird ein ganz anderes Spiel, denn Berlin hat sich seitdem enorm verbessert.“ Dafür sprechen allein schon die Resultate der Schützlinge von Goncalo Neto da Silva Miranda nach der Winterpause (u.a. zwei Auswärtssiege in Beyeröhde und Nürtingen).

Dafür spricht die zwischenzeitliche Rückkehr der Erstliga erfahrenen Anna Blödorn, die trotz ihrer Pause schon wieder 58 Feldtore auf dem Konto hat. Und dafür sprechen die Fortschritte der mittlerweile integrierten sechs Neuzugänge. Von denen ist Tina Wagenlader die uneingeschränkte Nummer eins am Kreis, während im Rückraum die litauische Nationalspielerin Simona Kolosove, Linkshänderin Paulina Momot sowie die Dänin Laura Kirchhoff Madsen immer mehr Akzente setzen.

Füchse ohne Magg

Dazu dreht die 21-jährige Österreicherin Vanessa Magg in ihrer zweiten Füchse-Saison immer mehr auf, fehlte aber zuletzt beim 24:22 in Nürtingen. Sie war zuvor in Waiblingen (26:31) umgeknickt und dürfte auch gegen Kirchhof ausfallen. Dagegen kehrt Rechtsaußen Natalie Schwarz (Grippe) ins Team zurück. „Mit der Entwicklung der Mannschaft und besonders unserer Neuzugänge bin ich zufrieden“, sagt die Sportliche Leiterin Britta Lorenz, die zudem erfolgreich auf ganz unterschiedliche, sich ergänzende Spielertypen setzt.

Angesichts derlei Potenzial aus der zweiten Reihe verordnet Christian Denk seinen Schützlinge „ganz viel Tempo“. Also schnelles Umschalten nach Ballgewinnen per erster und zweiter Welle sowie die „schnelle Mitte“, die in der zweiten Halbzeit gegen Bremen zu vier Treffern führte. Und setzt wohl auch wieder auf Katarzyna Demianczuk, die besonders aus dem Rückraum nur schwer zu bezwingen war. Obwohl der SG-Coach im Tor die Qual der Wahl hat. Zwischen der zwischenzeitlich gesetzten Frederikke Siggaard und Eignegewächs Paula Küllmer. Die glänzte im Hinspiel mit zwölf Paraden.