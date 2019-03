SG 09 Kirchhof holt Nela Zuzic als neue Torhüterin aus Frankreich

Jetzt steht das Gerüst bei der SG 09 Kirchhof: Torfrau Nela Zuzic wurde als sechster Neuzugang des Handball-Zweitligisten für die kommende Saison verpflichtet und hat einen Vertrag bis 2021 unterschrieben.

Die 23-Jährige kommt von Sambre Avesnois Handball aus der 2. Liga Frankreichs. Aktuell ist das Team aus der Region Hauts-de-France im Norden des Landes Tabellenfünfter. Die Kroatin kommt mit der Empfehlung der Auszeichnung als beste Torhüterin der 2. Liga. „Ich wollte mein Glück schon immer in Deutschland versuchen und kann es kaum erwarten, mich in Kirchhof zu beweisen“, erklärte Zuzic.

In ihrer kroatischen Heimat spielte sie bis 2015 für Tresnjevka auch international im Challenge Cup. Mit 19 Jahren schloss sie sich HBC Le Havre (2. Liga Frankreich) an, avancierte auf Anhieb zur Torhüterin des Jahres und ging nach einem Ausflug nach Gjerpen in die 1. Liga Norwegens 2017 zu Sambre Avesnois Handball.

Sabljak Spielerin des Jahres

„Nela soll uns helfen, über den ersten Pass wieder mehr Tempogegenstöße zu laufen. Sie ist sehr selbstbewusst, hat starke Emotionen und ein gutes Stellungsspiel“, lobt SG-Coach Christian Denk den 1,83 m großen Rückhalt. Zusammen mit Frederikke Siggaard und Eigengewächs Paula Küllmer soll sich die Kroatin einen „gesunden Dreikampf“ liefern. Anpassungsprobleme dürfte sie nicht haben. Zum einen spricht Nela Zuzic neben kroatisch englisch und französisch. Zum anderen wird ihr Landsfrau Diana Sabljak, die gerade erneut zur SG-Spielerin des Jahres gewählt wurde, helfen.

Somit sind 13 Plätze im Kader bereits fix. Offen aus dem aktuellen Aufgebot sind vor der Partie am Samstag (18.15 Uhr) in Waiblingen lediglich noch Kim Mai, Michelle Urbicht und Sandra Szary.