SG 09 Kirchhof verteidigt gegen Mainz 05 einen Punkt

Melsungen. Es ist die Kardinalfrage nach einem Unentschieden: Ist es ein gewonnener oder ein verlorener Punkt? Aus Sicht von Rückraumspielerin Danique Boonkamp war das 21:21 (10:8) im Verfolgerduell der 2. Handball-Bundesliga gegen den 1. FSV Mainz 05 beides.

Klar, wer in 60 Minuten nur sechsmal den Ausgleich kassiert und ansonsten stets in Führung liegt, der darf sich nach einem Remis ärgern. Wer jedoch allein in der Abwehr überzeugt und nicht im Angriff und zudem in den Schlusssekunden den Gegner in Ballbesitz sieht, kann mit einem Zähler durchaus leben.

„5:3-Punkte sind bei diesem knüppelharten Auftaktprogramm absolut in Ordnung. Weder Mainz noch wir hätten eine Niederlage verdient gehabt“, sagte SG-Coach Christian Denk. Denn auch die Gäste hatten das gleiche Problem: Nur die 6:0-Deckung mit zunächst Kreisläuferin Alexandra Tinti und Elisa Burgholder sowie später Paulina Golla im Innenblock unterstützt von der souveränen Torfrau Kristin Schäfer überzeugte.

Ertrag im Angriff war überschaubar

Da bissen sich Kirchhofs Löwinnen die Zähne aus. Zwar bewegten sich die Gastgeberinnen viel im Positionsangriff, tauschten die Rollen und wurden phasenweise durch eine siebte Feldspielerin (Leona Svirakova) unterstützt. Allein der Ertrag war überschaubar. „Wir waren unsicher und haben ungewohnt viele technische Fehler gemacht“, sagte Trainer Denk und hätte sich zudem mehr Anspiele auf die gut aufgelegte Rechtsaußen Karolina Bijan gewünscht.

Dadurch konnte sich die SG 09 in einer regelrechten Abwehrschlacht im ersten Durchgang maximal auf drei (10:7, 27. Minute, Dionne Visser) und nach der Pause auf vier (16:12, 41. Minute, Michelle Urbicht) Tore absetzen. Da reichte es nicht aus, dass sich Diana Sabljak und Danique Boonkamp im Mittelblock sowie Christin Kühlborn, Kim Mai und zeitweise Visser auf „halb“ in jeden Zweikampf schmissen. Dahinter bot Frederikke Siggaard im Tor abermals eine tadellose Vorstellung. Besonders mit überragenden Paraden beim Siebenmeter von Golla (43.) und nach einem Tempogegenstoß gegen Hanne van Rossum (48.) zementierte die „dänische Wand“ lautstark, warum sie zwischen den Pfosten aktuell erste Wahl ist.

„Wir waren zu ängstlich und haben uns fast keine Würfe aus der zweiten Reihe genommen. Die Mädels dürfen Fehler machen, sich aber nicht verstecken“, sagte indes Mainz-Coach Thomas Zeitz. Immerhin: auch ohne die erkrankte Simona Cipaian (Fieber) und am Ende Sophie Hartstock (46. Minute, Rote Karte, allerdings eine zu harte Entscheidung) blieben die Gäste dran. Und erarbeiteten sich einen Punkt, den Zeitz letztlich klar als Gewinn einstufte.