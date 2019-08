Wiedersehen für Kirchhof-Duo im Test in Bad Wildungen

Das ist ein Höhepunkt in der Handball-Vorbereitungsphase: Die SG 09 Kirchhof ist bei der HSG Bad Wildungen Vipers als Ehrengast zur Saisoneröffnung an der Ense-Halle zu Gast (17 Uhr).

Das Kräftemessen der beiden einzigen nordhessischen Bundesligisten steht zudem im Blickpunkt eines schnellen Wiedersehens. Denn Mariel Beugels und Sina Ritter sind in diesem Sommer aus der Kurstadt zu den Grün-Weißen gewechselt. Nach starken Leistungen im Vipers-Trikot hatten beide ihren Anteil am souveränen Klassenerhalt trotz Personalnot bei den Südwaldeckerinnen. „Das ist für beide ein besonderes Spiel“, weiß SG-Coach Christian Denk.

Mit beiden Neuen plant Denk ebenso wie mit Michelle Urbicht auf Rückraum-Mitte und Linksaußen. Bis auf Anouk van de Wiel (Aufbautraining) reist Kirchhof in Bestbesetzung an. Allerdings plagen Torjägerin Diana Sabljak weiterhin Schmerzen im Schulterbereich.

Dafür schicken sie die letztjährigen Neuzugänge Urbicht, Alena Breiding und Sandra Szary an, dem SG-Spiel im Rückraum noch mehr ihren Stempel aufzudrücken. „Speziell Michelle und Alena haben einen großen Sprung gemacht. Aber auch Sandra ist jetzt wesentlich weiter als vor einem Jahr“, lobt Denk, der im Training in dieser Woche das Tempospiel in den Vordergrund rückte. Im Test erwartet er indes vor allem ein besseres Zusammenspiel und mehr Härte im Mittelblock.

„Die Findungsphase ist jetzt langsam vorbei“, betont Denk, der ebenso wie auf der Gegenseite Vipers-Coach Tessa Bremmer sechs Neuzugänge einzubinden hat: Jana Scheib (SG BBM Bietigheim), Alina Otto (SV Werder Bremen), Vanessa Plümer (Frankfurter HC), Vanessa Magg (Füchse Berlin), Maria Ines Da Silva Pereira (Haukar Hafnarfjördur) und Erika Rajnohova (Entente Sportive Besancon Feminin). Zu den Stützen von Bremmer, die bereits seit 2011 bei der HSG ist, zählen weiterhin Torhüter Manuela Brütsch und Rückraum-Ass Sabine Heusdens.

Hinweis: Am Sonntag testet das Zweitliga-Team der SG 09 zudem gegen das eigene Juniorteam (17 Uhr, Stadtsporthalle Melsungen). Dabei kommt es auch zum Bruder-Duell der Trainer Christian (2. Liga) und Martin (Oberliga).