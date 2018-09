Diana Sabljak hat bis 2020 bei der SG 09 Kirchhof verlängert

Sie bleibt in Kirchhof: Torschützenkönigen Diana Sabljak hat bis 2020 bei der SG 09 verlängert.

Kirchhof. Das ist ein Zeichen an die Konkurrenz und für die Zukunft der SG 09 Kirchhof. Diana Sabljak hat ihren Vertrag beim Handball-Zweitligisten SG 09 Kirchhof vorzeitig bis 2020 verlängert.

„Hier passt einfach alles“, erklärt die Kroatin vor dem Schlager gegen den 1. FSV Mainz 05 (Sa. 18 Uhr, Stadtsporthalle Melsungen). 2016 war das Rückraum-Ass von den Vulkan Ladies Koblenz-Weibern gekommen. In Kirchhof gelang ihr mit den Grün-Weißen auf Anhieb die Rückkehr in die 2. Bundesliga.

„Diana ist eine absolute Führungsspielerin und nie verletzt. An ihr richtet sich das Team auf“, sagt SG-Coach Christian Denk. Im Mittelblock ist Sabljak an der Seite von Danique Boonkamp eine Bank und trifft aus dem linken Rückraum wie verrückt. Aktuell führt die 26-Jährige als Torschützenkönigin (243/81-Treffer) die Bestenliste mit 35/11-Toren nach nur drei Spieltagen souverän an.

Für die kommende Saison sind damit nach den Torfrauen Frederikke Siggaard und Paula Küllmer sowie Karolina Bijan, Alena Breiding und Iva van der Linden bereits sechs Spielerinnen unter Vertrag.