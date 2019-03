SG 09 Kirchhof verpflichtet Jana Schaffrick und Greta Kavaliauskaite 

Die SG 09 Kirchhof vermeldet die Neuzugänge drei und vier für die kommende Saison. Rückraumspielerin Greta Kavaliauskaite (25, Vestmannaeyer IBV) und Kreisläuferin Jana Schaffrick (19, SV Werder Bremen) verstärken das Team von Trainer Christian Denk.

„Greta ist sehr abwehrstark und könnte im Mittelblock neben Diana Sabljak eingesetzt werden. Im Angriff kann sie alle Positionen im Rückraum und auch am Kreis spielen“, erklärt Denk. Die 25-Jährigen ist litauische Nationalspielerin und sammelt seit drei Jahren in Island bei Vestmannaeyer IBV auch Erfahrung im EHF-Challenge- Cup. Mit Litauen unterlag sie vor neun Monaten im EM-Qualifikationsspiel gegen Deutschland mit 11:25. Für die 1,83 m große Rechtshänderin ist es die erste Station in Deutschland. Kavaliauskaite gilt als torgefährlich und hat einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben.

+ Verstärkung aus Island: Die litauische Nationalspielerin Greta Kavaliauskaite (am Ball) kommt zur SG.

Ebenfalls bis 2021 wurde Jana Schaffrick verpflichtet. „Jana stellt sehr gute Sperren und soll mit ihrer Kraft und Schnelligkeit im Deckungssystem eine wichtige Rolle auf halb einnehmen“, sagt Denk über die 1,69 m große Kreisläuferin. Schaffrick war Kirchhof bereits 2018 beim eigenen Heinrich-Horn-Gedächtnis-Turnier aufgefallen und hat in dieser Saison in Bremen mit 21 Treffern ihre Liga-Tauglichkeit bewiesen. Aktuell laboriert sie noch an den Folgen eines Anfang Februar erlittenen Ermüdungsbruchs im Fuß, wird Werder aber bald wieder im Abstiegskampf verstärken.

Jana Schaffrick reifte beim VfL Oldenburg in der A-Jugend-Bundesliga sowie im Drittliga-Team, ehe sie sich im November 2017 den norddeutschen Grün-Weißen anschloss. In Kirchhof trägt sie ab dem Sommer die Nummer sechs und wird ihre Ausbildung zur Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte in der Bartenwetzerstadt fortführen.

Zuvor waren Ritter und Beugels fix

Zuvor hatte die SG 09 Linksaußen Sina Ritter (26) und Spielmacherin Marie Beugels (21) von Erstligist HSG Bad Wildungen Vipers als Neuzugänge präsentiert. Nach den Abgängen von Dionne Visser (HSG Bensheim/Auerbach), Christin Kühlborn und Danique Boonkamp ist im aktuellen Kader die Zukunft von Kim Mai, Laura Nolte, Katarzyna Demianczuk, Leona Svirakova, Michelle Urbicht und Sandra Szary offen.