Kirchhof legt mit 13:0-Lauf Basis zum 36:26-Erfolg gegen Lintfort

2. Bundesliga

+ © Richard Kasiewicz Starke Vorstellung: Katarzyna Demianczuk parierte nicht nur hier gegen Eva Legermann (Nummer 4), sondern insgesamt glänzend für Kirchhof. Rechts im Bild zu sehen ist Dionne Visser (69). © Richard Kasiewicz

Melsungen – Diese 13 Minuten können sich die Handballerinnen der SG 09 Kirchhof einrahmen. Die Phase, in der ihnen ein wahnsinniger 13:0-Lauf gelang. Und damit der Löwenanteil am 36:26 (16:16) in der 2. Bundesliga gegen den TuS Lintfort.