3:1 in Kaufungen: 1. FC Schwalmstadt feiert zweiten Sieg in Serie

Kaufungen. Der 1. FC Schwalmstadt hat im Abstiegskampf der Fußball-Verbandsliga nach dem 3:1-Sieg gegen den OSC Vellmar auch beim SV Kaufungen einen 3:1-Erfolg erkämpft.

Die ersten zwei Dreier hintereinander bescherten der Mannschaft von Trainer Atilla Güven den Anschluss ans Mittelfeld. Wozu sie aber auch das Glück des Tüchtigen brauchte, denn die Kaufunger erwiesen sich als großzügige Gastgeber und machten dem FCS einige schöne Geschenke.

Das Team von Trainer Jörg Müller ging äußerst fahrlässig mit drei Riesenchancen um und lud Brian Mitchell in der 47. Minute dazu ein, seine Mannschaft mit 2:1 in Führung zu bringen. Innenverteidiger Bastian Schäfer hatte sich nicht dazu entschließen können, den Ball aus der Gefahrenzone zu befördern.

In der ersten Halbzeit aber hatte der Gast das Tor der Gastgeber mehrmals als Folge gelungener Angriffe in Gefahr gebracht. In der 15. Minute verwertete Brian Mitchell einen wunderschönen Steilpass von Leon Lindenthal zum 1:1-Ausgleichstreffer, bevor Lindenthal (30.) und Ricardo Seck (34.) in Torwart Niklas Grujo ihren Meister fanden. Machtlos war Grujo allerdings, als Vedran Jerkovic in der 86. Minute mit einem gefühlvoll getretenen Freistoß für den 3:1-Endstand sorgte.

Den Kampf angenommen

Güven war schließlich nicht nur mit dem Ergebnis, sondern auch mit der Einstellung seiner Mannschaft zufrieden. „Uns war klar, dass diese Begegnung ein Kampfspiel werden würde, und diesen Kampf haben wir angenommen“, sagte Schwalmstadts Trainer.

Allerdings war der gestrige Nachmittag für ihn nicht die reine Freude. Dafür sorgte Ricardo Seck, der sich solange mit Schiedsrichter Leon Kanwischer anlegte, bis dieser keine Wahl mehr hatte und ihn mit Gelb-Rot vom Platz schickte. Der Sünder aber hatte noch Lust auf ein weiteres Wortgefecht und dafür suchte er sich ausgerechnet seinen Trainer aus. Zur Strafe muss er heute zur Aussprache antreten. Das wird kein Kaffeekränzchen. Güven jedenfalls ist sauer und sagte: „Ricardo ist schon häufig wegen Meckerns vom Platz geflogen. Sein Verhalten ist nicht akzeptabel.“

Keine negativen Folgen hat dagegen derzeit Schwalmstadts Torwartmisere. Joel Ritter, eigentlich Schlussmann der Reserve, machte seine Sache ordentlich und war nur bei dem Freistoß, mit dem Lukas Illian die Kaufunger in der elften Minute in Führung gebracht hatte, machtlos.

Schwalmstadt: Ritter - Dietz (44. Ide), Fabian Seck, Jerkovic, Schwalm (85. Herndl) - Ricardo Seck, Liebermann, Brandner, Fey - Mitchell, Lindenthal.

SR: Kanwischer (Habichtswald) -Z: 107.

Tore: 1:0 Illian (11.), 1:1 Mitchell (15.), 1:2 Mitchell (47.), 1:3 Jerkovic (86.)

Gelb-Rot: Morozov (Kaufungen/28.) - Ricardo Seck (Schwalmstadt/75.)