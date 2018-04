3:3 - Schwalmstadt schafft die Wende, aber nicht den Sieg

Kaufungen. Das Spiel war aus und die Spieler des 1. FC Schwalmstadt standen etwas verloren und ohne jeglichen Gefühlsausbruch auf dem Rasen des Lossetalstadions. Unschlüssig darüber, wie das 3:3 (2:2) in einem mitreißenden Duell beim SV Kaufungen einzuordnen war. Als Punktgewinn angesichts eines frühen 0:2-Rückstands oder als verpasste Chance auf einem Befreiungsschlag im Abstiegskampf der Fußball-Verbandsliga.

Am Ende überwog die negative Variante. „Auch wenn wir zwischenzeitlich das Spiel gedreht haben, fühlt sich dieses Remis wie eine Niederlage an“, lautete das Urteil von Spielmacher Patrick Herpe, das Innenverteidiger Vedran Jerkovic teilte: „Wir haben zwei Punkte liegen gelassen.“ Genau das war der Grund, warum sich der offensive Defensivmann nicht über seine ersten zwei Tore für den FCS freuen konnte: „Ich hätte lieber gewonnen als getroffen.“

Getroffen hatte der spielerisch elegante Winterneuzugang kurz vor der Pause (44.) mit einem fulminanten 25m-Schuss und kurz danach (56.) eher in Abstaubermanier nach einer Herpe-Flanke. Seine ursprüngliche Position im Abwehrzentrum hatte der Kroate längst aufgegeben, war als hängender Sechser fast an jeder Angriffsaktion beteiligt. Und umso enttäuschter, dass seine überlegene Mannschaft nach der 3:2-Führung nicht entschlossen genug nachsetzte. Und das 3:3 durch den eingewechselten Kevin van der Veen (67.) kassierte. Und er selbst bei einem Kopfball in der 80. Minute die Chance zur erneuten Führung vergab und über den Kasten zielte: „Da war ich nicht clever genug.“

Viel Selbstkritik für den überragenden Spieler auf dem Platz. Und für einen, der nach erneutem Fehlstart seines Teams und zwei Toren von Kaufungens Torjäger Tobias Boll (6., 26.), der zunächst kaum zu halten war, als einer der ersten Schwälmer die Ärmel aufkrempelte. „Ich wollte als Führungsspieler etwas bewegen,“ begründete der Ex-Fuldaer seine immer forscheren Vorstöße.

Spätestens nach Lindenthals Anschlusstreffer (32.) waren dann auch seine Nebenleute im Spiel. „Wir hatten im Mittelfeld mehr Zugriff und haben die Partie Spiel danach bestimmt“, beschrieb Trainer Atilla Güven die unvollendete Wende, in der zweiten Hälfte auch untermauert durch die Einwechslung des agilen Alexander Bach. Deshalb kam auch er zu dem Schluss, „dass heute mehr drin war.“ • FCS: Kreuter - Dietz, F. Seck, Jerkovic, Keil - Trümner (73. Schuch), Liebermann - Fey (46. Bach), Herpe, Lindenthal (76. Freund) - Mitchell. SR: Wlodarczak (Bebra). Z:120.