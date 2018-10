Trainer Cojocar fordert mehr Feuer vor Fritzlarer Heimspiel gegen Netphen 

Fritzlar. Wie hat Germania Fritzlar die erste Saisonniederlage verarbeitet? Die Antwort kann der heimische Handball-Drittligist gegen den TVE Netphen geben (So. 17 Uhr, Sporthalle König-Heinrich-Schule).

Wo spielen die glücklichsten Handballerinnen? Dem Namen nach beim SV Germania Fritzlar. Denn das Team nennt sich jetzt via Instagram Lucky Girls. Und möchte mit einem Heimsieg über den TVE Netphen in der 3. Liga West auch wieder für Glücksgefühle in der Domstadt sorgen.

Durchaus unglücklich war die Vorstellung der Lucky Girls bei der ersten Saisonniederlage zuletzt beim BVB II (25:28). „Wir brauchen wieder mehr Feuer und Emotionen auf der Platte und auch von der Bank. Unsere Leistungen müssen konstanter werden“, fordert Lazar Constantin Cojocar. Fritzlars Trainer ist gleich doppelt der Anlass für den neuen Spitznamen seines Teams, denn er wird von jedem „Lucky“ gerufen. Augenscheinlich macht es den Spielerinnen Spaß unter seiner Regie. Deswegen ließ die Mannschaft sogar T-Shirts als Lucky Girls bedrucken.

Gäste selbstbewusst

Der Weg zum Glück gegen Neuling Netphen führt über die Abwehr. „Wir müssen sie frühzeitig im Aufbau stören. Die dürfen sich nicht entfalten“, sagt der Coach mit Blick auf den Rückraum des Gegners. Viel Arbeit also für die 6:0-Deckung um den Mittelblock mit Esther Meyfarth und Vilte Duknauskaite. Eine Schlüsselrolle beim Turnverein Einigkeit (TVE) hat die umsichtige Spielmacherin Sarah Roeben inne. Die meisten Tore wirft daneben in der Regel die Halblinke Hannah Kania, der auch beim jüngsten 32:25 gegen den VfL Oldenburg II sechs Treffer gelangen. Deren Schwester Carina Kania wirbelt als Rechtshänderin auf Rechtsaußen.

„Der Sieg gibt ihnen wieder mehr Selbstbewusstsein. Deswegen müssen wir im Angriff klare Entscheidungen treffen und schnell reagieren, um uns absetzen zu können“, erklärt Cojocar. In der Deckung agiert die Mannschaft aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein in Nordrhein-Westfalen nicht nur im 6:0-System, sondern gern auch offensiv mit einer 3:2:1-Variante. Möglich also, dass Fritzlars Spielmacherin Meyfarth an die kurze Leine gelegt wird.

Dann wären Einzelaktionen von der flexibel einsetzbaren Xenia Ahrend oder Treffer aus der zweiten Reihe von Vilte Duknauskaite und Melina Horn ein probates Mittel. Die Lösung, damit aus den Fritzlarer Handballerinnen am Sonntagabend wieder Lucky Girls werden.