Hessisches Gipfeltreffen zwischen Germania Fritzlar und Gedern/Nidda

3. Liga Ost

+ © Pressebilder Hahn Hinein ins Vergnügen: Bibiana Huck und der SV Germania Fritzlar sind im Spitzenspiel gegen die HSG Gedern/Nidda gefordert. © Pressebilder Hahn

Wunderbar mit Cojocar – so lautete die Schlagzeile unserer Zeitung am 29. Januar 2018. Das war nach dem 24:21 des SV Germania Fritzlar gegen die HSG Gedern/Nidda. Dem ersten Spiel unter der Regie des neuen Handball-Lehrers. Jetzt messen sich beide Teams in der 3. Liga Ost erneut zum Gipfeltreffen (So. 17 Uhr, KHS-Sporthalle).