SV Germania Fritzlar hat einen neuen Hauptsponsor

Die Handballerinnen des SV Germania Fritzlar bauen auf einen neuen Hauptsponsor. Mit Buck Vermessung aus Kassel wurde ein Vertrag über zwei Jahre vereinbart.

„Damit können wir als Verein aus der Mitte, der keinerlei Verbindlichkeiten hat und künftig verstärkt Talente aus der Region fördern möchte, weiter solide planen. Als Familienunternehmen passt Buck Vermessung perfekt zu uns“, betont Fritzlars Vorsitzender Klaus-Peter Hauser. Der bisherige Hauptsponsor, Domino Friseur aus Fritzlar, hatte seinen Vertrag auslaufen lassen.

Buck Vermessung ist seit mehr als 30 Jahren unabhängig in der Bauwerksüberwachung, Katastervermessung und Ingenieursvermessung tätig und gilt als branchenführend in Nordhessen. Die Familie von Geschäftsführer Oliver Buck engagierte sich in der vergangenen Saison bereits mit Spenden und lud das Team des Drittliga-Vizemeisters vor dem Saisonstart gegen die HSG Rodgau Nieder-Roden

am Sonntag (17 Uhr, Sporthalle KHS) zur Mannschaftspräsentation.