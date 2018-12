SV Germania Fritzlar will Höhenflug gegen Oldenburg II fortsetzen

Cojocar schaut nur nach oben

+ © Pressebilder Hahn Könnte sich beweisen: Fritzlars Lea Gürbig, die hier gegen Aldekerks Angelina Huppers pariert. © Pressebilder Hahn

Fritzlar. Und wieder weht ein Hauch von Bundesliga in der Domstadt: Die Erstliga-Reserve des VfL Oldenburg ist zu Gast beim SV Germania Fritzlar in der 3. Handball-Liga West der Frauen (So. 17 Uhr, Sporthalle der König-Heinrich-Schule).