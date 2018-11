SV Germania Fritzlar ist mit Sieg gegen Blomberg-Lippe II zurück

Tolle Vorstellung: Luisa Krüger, die hier Cara Reiche (in rot) stehen lässt und zum 10:8 trifft, durfte sich erstmals über 42 Minuten am Kreis beweisen und stabilisierte die Deckung.

Fritzlar. Große Erleichterung in der Domstadt: Nach drei sieglosen Spielen in der 3. Liga West haben die Handballerinnen des SV Germania Fritzlar wieder gewonnen. Und das souveräner als es das 31:27 (14:12) gegen die HSG Blomberg-Lippe II aussagt.

„Der Sieg ist zu knapp für Fritzlar ausgefallen. Uns haben die einfachen Tore gefehlt und wir waren nicht mutig genug“, gab sich HSG-Trainer Björn Piontek als fairer Verlierer. Die Gäste wussten zwar technisch zu überzeugen, bissen sich mit zunehmender Spielzeit aber die Zähne an der deutlich verbesserten Deckung des SVG aus und gerieten regelmäßig ins Zeitspiel.

Die Gastgeberinnen liefen nur zu Beginn über 0:2 (2.) und 2:4 (8.) einem Rückstand hinterher. Offensichtlich wollte das Team zu schnell zu viel, nahm sich einige überhastete Abschlüsse und leistete sich ein paar technische Fehler. Immerhin: Mit Leidenschaft und gestützt auf die starke Torfrau Vanessa Maier fiel das kaum ins Gewicht. Mit einer guten Balleroberung und passendem Zuspiel ebnete Vilte Duknauskaite für Bibiana Huck den Weg zur ersten Führung und somit zum Heimsieg (14.).

Starke Einwechslungen

Daran maßgeblich beteiligt die Bank. Die Einwechslungen von Luisa Krüger, Xenia Ahrend und Janina Dreyer machten sich bezahlt. Ahrend (Angriff) und Dreyer (Abwehr) wechselten sich ab, Krüger rückte für Hannah Puntschuh an den Kreis. „Luisa hat das klasse gemacht und sich wie das ganze Team für gute Trainingsleistungen belohnt“, lobte SVG-Coach Cojocar das Talent, das sich erstmals 42 Minuten lang beweisen durfte.

Krüger packte in der Deckung beherzt zu und nahm phasenweise als Vorgezogene Blomberg-Lippes Spielmacherin Nele Franz aus dem Spiel. Das half der Germania Expresstempo aufzunehmen. Etwa, als Ahrend trickreich im Eins-gegen-Eins das 14:11 markierte (26.). Mehr noch in der 35. Minute: Erst blockte Dietrich einen Wurf von Nele Wenzel, dann hielt Maier deren zweiten Versuch, um Huck glänzend in Szene zu setzen zum 18:12 (35.).

Ab da war allein die Höhe des Sieges fraglich. Die Halle bebte. Besonders bei Krügers zweiten Treffer zum 28:17 (49.). Da fiel nämlich HSG-Torfrau Louisa Rabeneick mit Ball ins Netz und hatte zuvor Maier eine Monsterparade gegen Rechtsaußen Patricica Lazarevic gezeigt. Der Rest war Schaulaufen mit dem Höhepunkt, dass auch dem zweiten Talent, Linksaußen Nele Bittdorf, noch ein Tor gelang zum 31:22 (57.).

Fritzlar: Maier (17 Paraden/26 Gegentore), Gürbig (0/1 bei einem Siebenmeter) - Dietrich 3, Bittdorf 1, Huck 8/3, Ahrend 5, Puntschuh, Horn 5, Meyfarth 3, Duknauskaite 2, Dreyer 2, Kiwa, Krüger 2.

Blomberg-Lippe: Rabeneick (ab 33. Minute, 5/15), David (5/16) - Franz, van Wingerden 1, Lazarevic 2, Opitz, Harder, Mönnich 1, Agwunedu 1, Reiche 7, Müller 8/2, Wenzel 4, Kilian, Hertha 3.

SR:Baumann/Dauth. Z:200.

Siebenmeter: 4/4:2/2.

Zeitstrafen:0:4-Minuten.