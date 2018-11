SV Germania Fritzlar muss gegen Bayer Leverkusen sofort wach sein

Zeller wohl im Kader

Fritzlar. Die Handballerinnen des SV Germania Fritzlar machen es sich derzeit in der 3. Liga West unnötig schwer. „Wir müssen die guten Trainingsleistungen eins zu eins umsetzen und von Anfang an fokussiert sein“, betont Trainer Lucky Cojocar vor der Partie bei Bayer Leverkusen II (So. 14 Uhr).