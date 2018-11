SV Germania Fritzlar nach Köln zum Domstadt-Duell

Köln/Fritzlar. Das hat den Handballerinnen des SV Germania Fritzlar gutgetan. Der souveräne 31:27-Erfolg gegen die HSG Blomberg-Lippe II. Und damit im dritten Anlauf endlich der erste Sieg gegen eine Bundesliga-Reserve.

Nun gilt es für die heimischen Domstädterinnen in der 3. Liga West mit neuem Selbstvertrauen in der Partie beim 1. FC Köln (Sa. 19.30 Uhr). „Es liegt allein an uns, wer das Spiel gewinnt“, betont SVG-Coach Lucky Cojocar. Eine Ansage mit Blick auf das erfahrene eigene Team, in dem die (wenigen) jungen Kräfte vermehrt in den Fokus rücken. Luisa Krüger etwa, die erst 17-jährige Kreisläuferin, der dank ihrer starken Vorstellung über 42 Minuten gegen Blomberg-Lippe nun konstant Spielanteile winken.

Ahrend könnte das Spiel leiten

Und auch „BamBam“ steht hoch in der Gunst des Trainers. Das ist der Spitzname von Fritzlars vielseitigster Spielerin: Xenia Ahrend. Die 23-Jährige könnte in der rheinischen Domstadt als Spielmacherin beginnen. Denn Regisseurin Esther Meyfarth ist grippegeschwächt und droht neben Anna Holeczy (Handbruch) auszufallen.

„Wir müssen das Spiel über die erste und zweite Welle forcieren und viel mit Kreuzungen arbeiten“, gibt Cojocar die Marschroute gegen den letztjährigen Vize-Meister vor. Denn Köln verfügt über eine robuste 6:0-Abwehr mit der Ex-Leverkusenerin Lisa Schmidt und Kreisläuferin Hanna Wagner im Mittelblock. Dahinter freut sich Torfrau Julie Bärthel auf das Wiedersehen mit Vilte Duknauskaite und Lena Dietrich, mit denen sie in ihrer Zeit bei der SG 09 Kirchhof (2011 bis 2013) zusammenspielte.

„Fritzlar ist klar der Favorit. Da erwartet keiner einen Sieg von uns“, gibt sich die 25-Jährige bescheiden, die im Sommer von Viertligist Fortuna Köln zum benachbarten FC wechselte. Das liegt daran, dass ihr neues Team zwei schwerwiegende Ausfälle auf Halblinks hat. Top-Torjägerin Vanessa Idelberger und Julia Schmumacher (beide Knie-OP) fehlen schmerzlich. „Wir müssen versuchen, das als Team aufzufangen“, betont Bärthel, deren Torhüter-Kollegin Sabrina Kochs zudem angeschlagen ist.