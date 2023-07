37 Mannschaften wollen Nachfolger von Melsungen 08 werden

Von: Ralf Ohm

Abgeschirmt: Szene aus dem letzten Kreispokal-Finale, in dem der Melsunger Ivan Durdek (l.) den Ball gegen Mengsbergs Leon Hakaj sichert. Am Ende gewann der MFV mit 1:0 den Titel. © Richard Kasiewicz

Der Kreispokal macht‘s möglich: Es geht schon wieder los. Nur drei Wochen nach dem letzten Relegationsspiel wird aus dem ruhenden erneut der rollende Ball, ist die Sommerpause im Fußball vorbei. „Die Popularität dieses Wettbewerbs ist ungebrochen“, sagt Kreisfußballwart Kubitschko. Auch angesichts des beachtlichen Zuschauerinteresses in der letzten Spielzeit.

Schwalm-Eder - Und obwohl 12 Vereine nicht gemeldet haben. Bleiben 37 Mannschaften, die Nachfolger des Melsunger FV werden wolle, was eine „Begradigungsrunde“ nötig macht. Dabei kommt es am kommenden Sonntag um 15 Uhr zu folgenden Partien: SG Obergrenzebach/Leimsfeld - SG Bartenwetzer, SC Rhünda - FC Domstadt Fritzlar, SG Bad Zwesten/U. - FSG Efze 04, TSV Holzhausen - SG Landsburg und SG Hoher Knüll - FSG Borken/SinglisFreudenthal (die Mannschaftsverantwortlichen der jeweiigen Heimelf werden gebeten, unmittelbar nach Schlusspfiff Ergebnis und Torschützen an HNA-Mitarbeiter Bernd Krommes Tel. 0151 50245650 durchzugeben).

Mit den fünf Siegern stehen dann die 32 Teams der ersten Runde fest: FV Felsberg/Lohre/N-V - Spvvg. Zella/Loshausen, SC Edermünde - Wabern (beide 14. Juli, 18.30 Uhr), SG Neuental/Jesberg - FSG Gudensberg (15. Juli, 17 Uhr), TuSpo Guxhagen - SG Di/Na/Tro, SG Immichenhain/Ottrau - TSV Obermelsungen, SG Unedanken/Mandern - SG Antrefftal/Wasenberg, FC Körle - VfB Schrecksbach, SG Oheltal/Frielendorf - Melsunger FV, Rhünda oder Fritzlar - FC Homberg, Bad Zwesten/Urfftal oder FSG Efze - 1. FC Schwalmstadt, Holzhausen oder Landsbrug - TSV Schwarzenborn, Hoher Knüll oder FSG Borken - SG Uttershausen/Lendorf, Obergrenzebach/Lemsfeld oder SG Bartenwetzer - SG Englis/Kerstenhausen/Arnsbach, SG Fuldalöwen/Beisetal - SG Brunslar/Wolfershausen, FSG Chatnegau/Metze - TSV Mengsberg, FSG Hochland - SG Asterode/Christerode/Olberode (alle 16. Juli, 15 Uhr).

Keine Verlängerung, sofort Elfmeterschießen

Die weiteren Runden des Pokal-Wettbewerbs finden am Sonntag, den 23. Juli (3. Runde), am Mittwoch, den 6. September (Viertelfinale) und am 10. April 2024 (Halbfinale) statt. Das Endspiel ist für Donnerstag, den 9. Mai 2024 (am Himmelfahrt) angesetzt. Gerhard Kubitschko weist auf eine wichtige Änderung in dieser Saison hin: Es wird keine Verlängerung der Spiele, die nach 90 Minuten unentschieden stehen, geben, stattdessen folgt sofort das Elfmeterschießen.

Der Kreispokal wird auf Schwalm-Eder-Ebene seit 2004 ausgespielt. Rekordpokalsieger ist der 1. FC Schwalmstadt mit acht Titel gefolgt vom TSV Wabern (3). Nach insgesamt vier Endspielniederlagen (2007, 2010, 2013, 2014) konnte in der letzten Saison der Melsunger FV mit einem 1:0 (0:0)-Endspielsieg über den TSV Mengsberg seinen ersten Titel feiern, den der Gruppenligist natürlich gern verteidigen möchte. Die erste Runde im Hessenpokal mit den insgesamt 32 Kreispokalsiegern wird am kommenden Wochenende in Grünberg ausgelost.