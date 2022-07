39 Minuten Nachdenken: MT-Hoffnung Maybritt Böttcher liebt das Laufen

Von: Sebastian Reichert

Läuft bei ihr: Mittelstrecken-Hoffnung Maybritt Böttcher (MT Melsungen), hier zu sehen bei den Hessischen Meisterschaften der U 18 in Darmstadt. © IMAGO/BEAUTIFUL

Ihre sportliche Stellung im Schwalm-Eder-Kreis verdeutlichte Maybritt Böttcher im Juni beim Gilserberger Abendlauf. Sie verlief sich kurz auf der Sechs-Kilometer-Strecke. Die 17-Jährige von der MT Melsungen war trotzdem am Ende die schnellste Starterin. Im Ziel hatte sie trotz ihres Fauxpas zwei Minuten Vorsprung auf die Zweitplatzierte.

Melsungen – Obwohl Maybritt Böttcher erst seit knapp einem Jahr systematisch trainiert, hat sie schon „einige Methusalem-Kreisrekorde auf der Langstrecke für den Schwalm-Eder-Kreis pulverisiert“, berichtet ihr Trainer Alwin Wagner. Der 71-jährige Olympia-Sechste von 1984 erkannte das Talent der Jugendlichen für die Mittel- und Langstrecke. Er plant seit dem Sommer 2021 jeden Wettkampf.

„Vorher habe ich nicht regelmäßig und nicht nach einem Plan trainiert“, erzählt die Geschwister-Scholl-Schülerin, die im Winter aufgrund der Witterungsverhältnisse und im Frühjahr wegen Corona nicht wie geplant trainieren konnte. Die 800 Meter machen ihr am meisten Spaß, sagte sie. „Das ist die perfekte Mischung aus Schnelligkeit und Ausdauer für mich.“

2021 ging ihr Stern auf

Einem überregionalen Publikum fiel die Melsungerin erstmals bei der Hessischen Straßenlaufmeisterschaft 2021 in Darmstadt auf. Dabei gewann sie die U18-Wertung in 39:28 Minuten. Vorher hatte sie noch keinen einzigen 10-Kilometer-Lauf gemacht. „Sie war zuvor nie länger als fünf Kilometer in einem Wettkampf gelaufen“, erinnert sich Wagner.

Mittlerweile sind die Ziele von Böttcher schon wieder gestiegen. Bei der Deutschen Straßenlauf-Meisterschaft im September in Saarbrücken peilt die 17-Jährige über 10 Kilometer eine Zeit unter 39 Minuten an. Weitere Ziele: die 800 Meter unter 2:20 Minuten, die 3000 Meter unter zehn Minuten. „Ich sehr ihr größtes Potenzial über fünf Kilometer und zehn Kilometer“, meint Wagner.

Mit Vivian Groppe befreundet

Böttcher gefällt das Training in der Gruppe sehr: „Alwin Wagner nimmt sich sehr viel Zeit für uns, ist sehr engagiert und hat viel Erfahrung. Ich bin sehr froh, ihn als Trainer zu haben.“ Die 17-Jährige freut sich zudem, dass auch Sprinterin Vivian Groppe mit in der MT-Trainingsgruppe ist. Mit der sechsfachen Hessenmeisterin war Böttcher zwei Jahre in einer Klasse, sitzt zusammen im Bio-Leistungskurs mit ihr.

„Vivian ist ein Vorbild für mich – wie sie Sport und Schule vereint, wie sie fest an ihre Ziele glaubt“, sagt die MT-Läuferin über ihre Freundin. Und hofft nun ihr nächstes großes Ziel, bei der DM in Saarbrücken erreichen zu können. „Auf meiner Trainingsstrecke die Fulda entlang bin ich auf zehn Kilometern schon unter 39 Minuten geblieben“, berichtet sie.

Dabei sind für die 17-jährige aber nicht nur Zeiten, Ergebnisse und Platzierungen wichtig. „Am Laufen gefällt mir, dass ich dabei abschalten und mich ganz auf mich konzentrieren kann. Ich bin sowieso eine Überdenkerin. Und ich denke auch viel beim Laufen nach.“ Bei der Deutschen Meisterschaft würden Maybritt Böttcher aber 39 Minuten Nachdenken genügen. (Sebastian A. Reichert)