Melsungen/Körle/Guxhagen selbstbewusst zum Hit nach Dutenhofen

A-Jugend-Bundesliga

+ © Richard Kasiewicz Julian Damm © Richard Kasiewicz

Melsungen - Spitzenspiel in der A-Jugend-Bundesliga: Die Handballer der mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen treten am Samstag (17 Uhr) bei Tabellenführer HSG Dutenhofen/Münchholzhausen an.