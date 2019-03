Melsungen/Körle/Guxhagen verliert Spitzenspiel

Dutenhofen – Den Gruppensieg in der A-Jugend-Bundesliga muss die mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen wohl abhaken. Der Grund: eine 25:30 (12:17)-Niederlage im Spitzenspiel bei der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen, der damit die Meisterschaft nicht mehr zu nehmen ist.

Den Unterschied machte dabei Lüko Fischer aus: Der Wetzlarer Torhüter kam auf 17 Paraden, während das Melsunger Gespann um Björn Wenderoth und Jan-Lasse Herbst zusammen lediglich sieben Bälle abwehrte. „Fast alles was auf unser Tor kam, ist auch drin gewesen“, ärgerte sich mJSG-Coach Björn Brede.

Dabei waren die Bartenwetzer gut in die Partie gestartet. Als Vorgezogener einer versetzten 5:1-Formation hielt Nikita Pliutio den starken Linkshänder Jan Walgenbach in Schach. Und in der Offensive erspielten sich die heimischen Talente gute Torchancen, die allerdings zu selten genutzt wurden. So verlief die Partie über 4:4 (7.), 7:7 (17.) und 9:9 (20.) ausgeglichen. Tomas Piroch hatte zwischenzeitlich beim 6:5 (13.) für die einzige mJSG- Führung der gesamten Partie gesorgt. Dann aber brachte eine Zeitstrafe gegen den Linkshänder die Nordhessen aus dem Konzept. Über 14:11 (25.) zogen die Gastgeber bis zur Pause auf 17:12 davon. Dabei vergaben die Gäste auch zwei Tempogegenstöße gegen HSG-Schlussmann Fischer.

Den Halbzeit-Vorsprung gab das Team um Spielmacher Ian Weber nicht mehr her. „Wir haben im Angriff nicht schlecht gespielt, aber im Rückraum fehlte uns der Mut und wir haben zu viel über den Kreis probiert“, erklärte der mJSG-Coach. Dabei hatte er es mit verschiedenen taktischen Variationen versucht. Mit dem siebten Feldspieler oder zwei Kreisläufern - doch nichts half. Beim Tabellenführer drehte hingegen neben Torwart Fischer nun auch der Halblinke Simon Patt auf und traf aus allen Lagen.

Dennoch konnte der Tabellenzweite durch den starken Nikita Pliuto noch einmal auf 21:24 (51.) und 22:25 (53.) verkürzen. Mehr war aber nicht drin. Der neunfache Torschütze Patt mit einem Doppelschlag sowie Walgenbach mit seinem siebten Treffer sorgten beim 28:23 (56.) schließlich für die Entscheidung.