mJSG-Jungs vor Reifeprüfung gegen Großwallstadt

Die A-Junioren der mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen, die als Tabellenzweiter das Viertelfinale der Deutschen Meisterschaft anpeilen, stehen gegen Großwallstadt vor einer schweren Aufgabe.

Drei Partien, dazu in eigener Halle, stehen für die Handballer der mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen in der A-Jugend Bundesliga noch aus. Und da ist die Zielsetzung klar. Drei Siege sollen her, um den zweiten Platz, der zur Teilnahme am Viertelfinale der Deutschen Meisterschaft berechtigt, zu halten. Den Auftakt macht die Begegnung gegen den TV Großwallstadt (Sa. 13.30 Uhr).

„Das ist unsere Reifeprüfung“, sagt mJSG-Coach Björn Brede: „Wir haben uns eine gute Ausgangsposition erarbeitet und dürfen uns nicht nicht mehr die Butter vom Brot nehmen lassen.“

Dabei erwartet die Nordhessen eine unangenehme Aufgabe, denn die TVG-Junioren galten vor der Saison als Favorit auf den Titel. Als Tabellensiebter steht das Team von Trainer Rudi Frank unter Druck, will es den sechsten Platz noch erreichen, der automatisch die Qualifikation für die kommende Saison in der Jugend-Bundesliga bedeutet.

Die Misere der Gäste ist vor allem großen Verletzungssorgen geschuldet. Schon beim 30:24-Erfolg der mJSG im November musste der TVG auf Toptorjäger Christos Erifopoulos verzichten. Der 19-jährige griechische Rückraumspieler liegt mit 138 Treffern auf dem zweiten Platz der Torschützenliste. Mit dem Ex-Hanauer Nils Bergau steht ein weiteres Top-Talent nach überstandenem Kreuzbandriss wieder zur Verfügung. Dazu kommen Niklas Klöck und der starke Junioren-Nationalspieler Alexander Pfeiffer auf Linksaußen. „Das ist eine sehr offensivstarke Mannschaft“, warnt Brede.

Dabei fordert der mJSG-Trainer einen ebenso couragierten Auftritt seiner Schützlinge wie zuletzt in Leipzig. „Mit weniger werde ich nicht zufrieden sein“, kündigt Brede an. Dabei ist der Einsatz der angeschlagenen Spielmacher Jona Gruber und Paul Kompenhans fraglich. Als Vertretung für Mikulas Cejka wird auf Linksaußen Maxim Pliuto seine Chance bekommen.