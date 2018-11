mJSG Melsungen klarer Favorit gegen HC Erlangen

Hinein ins Vergnügen: Melsungens Rechtsaußen Julian Fuchs (am Ball) will mit seinen Toren gegen den HC Erlangen zum neunten Saisonsieg der Bartenwetzer beitragen.

Björn Brede, Trainer der A-Jugend-Bundesliga-Handballer der mJSG Melsungen, hat gegen den Tabellenneunten HC Erlangen zwei weitere Punkte im Blick.

"Wir wollen einen guten Abschluss hinlegen und eine starke Partie abliefern“, sagt Brede. Gegen die Mittelfranken ist der Spitzenreiter klarer Favorit. Personell können die Nordhessen aus dem Vollen schöpfen, sodass auf den Einsatz der beiden B-Jugendlichen Paul Kompenhans und David Kunterscher, die am Samstag auf einem Lehrgang des Hessischen Handballverbandes weilen, verzichtet werden kann.

Weil beim Oberliga-Team der Melsunger jedoch ebenfalls eine wichtige Partie ansteht, sollen einige Leistungsträger der mJSG – wenn es der Spielverlauf zulässt – geschont werden. Vier bis sechs A-Jugendliche sollen für die MT II auflaufen.

„Das ist schon eine Herausforderung“, sagt der Melsunger Trainer: „Aber wir schauen nur auf uns. Und dann wird man sehen, ob wir Leistungsträger schonen.“ Gleichzeitig können so aber andere Akteure in die Bresche springen. Etwa der starke Rechtsaußen Julian Fuchs, oder der zuletzt überzeugende Max Bieber.

Wenngleich Erlangen nur auf dem neunten Platz rangiert, bekommt es die Brede-Sieben mit einem unangenehmen Gegner zu tun. „Erlangen geht konsequent in die schnelle Mitte“, warnt der mJSG-Coach. Mit dem Halblinken Philip von Alvensleben verfügt das Team von Trainer Johannes Heufelder über einen wurfgewaltigen Rückraumspieler. Sein Pendant im rechten Rückraum, Oskar Eule, ist hingegen vor allem als schneller, quirliger Spieler bekannt. Seine Vorteile liegen im Eins-gegen-Eins, zudem stößt er konsequent in die Nahtstellen. Die Melsunger müssen sich daher in der Defensive steigern. Zuletzt zeigten sich Julian Damm und Co. hier zu anfällig.

In der Abwehr setzen die Gäste auf eine 6:0-Formation, in der die beiden Halben ihre jeweiligen Gegenspieler aggressiv angehen. Im Melsunger Angriff ist also viel Bewegung und stoßen in die Nahtstellen gefordert, damit die Bartenwetzer die Tabellenführung verteidigen.