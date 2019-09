mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen gibt in Dormagen das Spiel aus der Hand

Dormagen – Da war mehr drin. Trotz zwischenzeitlicher Drei-Tore-Führung unterlagen die Handballer der mJSG-Melsungen/Körle/Guxhagen beim TSV Bayer Dormagen mit 31:33 (14:14).

„Es hat die Mannschaft gewonnen, die weniger Fehler gemacht hat“, bilanzierte mJSG-Coach Björn Brede. Vor allem in den Unterzahlsituation hielten sich die Nordhessen nicht an die taktischen Vorgaben.

Knackpunkt war die 43. Minute. Da hatte Benjamin Fitozovic die Gäste mit 24:21 in Führung geworfen, allerdings hatten die MT-Talente zuvor eine doppelte Zeitstrafe gegen Linksaußen Ben Beekmann kassiert. In der Unterzahlsituation erfolgte der Rückwechsel mit dem Torwart allerdings häufig zu spät, so dass Dormagen wieder aufschloss. Und beim 24:24 durch den starken Matthias Blum ausglich (47.).

Beim 29:27 (54.) hatten sich die Gastgeber erstmals etwas abgesetzt und verteidigten diesen Vorsprung bis zum Ende. Auch, weil das Brede-Team insgesamt 25 Torchancen vergab, davon auch drei in der entscheidenden Schlussphase. Nach dem Anschluss von Jona Rietze zum 30:31 (56.) scheiterte David Kuntscher vom Punkt. Im Gegenzug sorgten Dormagens Blum und Spielmacher Carlos Marquis für die Entscheidung. „Wir haben das Spiel selbst aus der Hand gegeben“, sagte Brede.

Dabei waren die Melsunger gut gestartet und lagen schnell mit 2:0 (5.) und 4:1 (8.) in Führung. Die Westdeutschen mussten hingegen früh auf den Halbrechten David Jurisic verzichten, der Ole Pregler bei einer Abwehraktion aus der Luft pflückte und folgerichtig die Rote Karte sah. Dormagen kam jedoch zurück und hatte beim 8:8 (16.) wieder ausgeglichen. Nach der Pause zogen die Melsunger, bei denen der B-Jugendliche Jonas Ebner mit vier Treffern zu gefallen wusste, auf 18:15 (35.) davon. Und Debütant Maximilian Haeske traf zum 22:19 (41.). Bevor die Nordhessen einen möglichen Sieg noch unnötig abschenkten.