Ole Pregler treibt mJSG Melsungen zum nächsten Sieg

Melsungen. Die Handballer der mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen haben ihre Siegesserie in der A-Jugend-Bundesliga fortgesetzt und die Tabellenspitze verteidigt. Beim 31:23 (15:11) bei der HSG Oftersheim/Schwetzingen feierte das Team von Trainer Björn Brede den fünften Sieg im fünften Spiel.

Dabei taten sich die Bartenwetzer zu Beginn an schwer. Über 4:1 (6.) und 10:6 (17.) gab der Gastgeber den Ton an, bevor die Nordhessen besser in die Partie fanden. Dies war vor allem der Tatsache geschuldet, dass mJSG-Coach Brede die Leistungsträger Julian Damm, Glenn-Louis Eggert und Jona Gruber, die auch im Oberliga-Team der MT im Einsatz waren, schonte und dafür Ole Pregler, Max Bieber und Tomas Piroch im Rückraum aufbot.

Dann fanden die Fuldataler besser in die Partie. Mikulas Cejka traf zum 11:11 (25.), Pregler (3), der B-Jugendliche Paul Kompenhans erhöhten bis zur Pause auf 15:11, wobei die Melsunger die Unterzahlsituationen der HG gnadenlos ausnutzen und mehrfach ins verwaiste Tor trafen. Bis zum 14:17 (38.) hielt Oftersheim, für die Spielmacher Julian Hörner mit acht Treffern am erfolgreichsten war, die Begegnung offen, dann zog die mJSG angetrieben von Pregler auf 24:18 (48.) davon. Dabei konnte das Team auch auf eine solide Leistung der Torhüter Björn Wenderoth und Jan-Lasse Herbst bauen.

mJSG: Herbst, Wenderoth - Dobriczikowski 1, Piroch 5, Badenheuer, Goßmann 6/6, Kompenhans 2, Pregler 9, Bieber 1, Fuchs 2, N. Pliutio 2, Cejka 1, M. Pliuto 1, Kuntscher 1/1.

SR: Haderlein/Haderlein.

Siebenmeter: 2/3:7/8. Zeitstrafen: 10:8 Minuten. Rot:Zecevic (59., 3. Zeitstrafe).