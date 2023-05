Auf in die Heimspielwochen: Große Chance für Viktoria Großenenglis gegen Blau-Gelb Marburg

Hessenliga:

+ © Pressebilder Hahn Mit Köpfchen: Jasmin Rustemeier (r., hier gegen Kassels Lena Krause) hat bei und mit der Viktoria eine tolle Entwicklung genommen. © Pressebilder Hahn

Heimspielmarathon in Großenenglis: Vier Partien haben die Fußballerinnen des TuS Viktoria Großenenglis in der Hessenliga in dieser Spielzeit noch vor sich – alle auf dem heimischen Sportplatz an der Lehmkaute. Gleich das Erste am Samstag (17 Uhr) gegen die SF Blau-Gelb Marburg gibt die Richtung vor.

Großenenglis – „Das ist ein absolutes Schlüsselspiel. Da können wir alles noch mehr ins unsere Bahnen lenken“, weiß Viktoria-Coach Dirk Langhans. Dessen Team wäre mit einem Sieg fast schon durch im Kampf um den Klassenerhalt. Zumal unter den Heimspielen auch noch das Duell mit dem abgeschlagenen Tabellenletzten FSV Hessen Wetzlar II ist, der im Hinspiel nicht angetreten war.

Doch Marburg ist alles andere als zu unterschätzen. Die Blau-Gelben, bei denen vor der Saison Marisoll Thielmann die Nachfolge von Maik Baumgart und zuvor Volker Münn (früher SC Neukirchen) angetreten hat, tankten durch das jüngste 3:1 gegen den (allerdings personell stark angeschlagenen) KSV Hessen Kassel neues Selbstvertrauen. Dabei erzielte Lara Maria Schürmann ihr sechstes Saisontor und nimmt eine Schlüsselrolle in Marburg ein. Ansonsten sieht Langhans beim Gegner um die ehemalige Großenengliser Jugendspielerin Kyra Czerwinski vor allem Stärken über die Flügel.

Rustemeier und Lachmann zurück

Daher ist es gut für die Viktoria, dass Jasmin Rustemeier ebenso wie Torfrau Hannah Lachmann zurückkehrt. Denn Rustemeier und Alina Weiß als giftige Außenverteidigerinnen sowie die besonders zweikampfstarke Nikola Kördel können wie zuvor beim 2:0 gegen Kassel ihre Seiten wunderbar dicht halten. „Kämpferisch und läuferisch haben wir uns seit der Winterpause nochmal verbessert. Da Marburg eine sehr robuste Mannschaft stellt, müssen wir wieder ordentlich dagegenhalten“, erklärt der erfahrene Trainer, der bis auf Laura Festor (Studienfahrt) und Kaja Kersten (privat verhindert) alle Spielerinnen an Bord hat. Und zudem als Mutmacher die gute Vorstellung beim 0:0 im Hinspiel noch ins Gedächtnis ruft.