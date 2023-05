Auffälligkeiten der Fußball-Kreisliga: Reserve-Retter und Defensivkünstler

Von: Sebastian Schmidt

Teilen

Freude nach dem 1:0: (v.l.) Maximilian Marek und Niklas Koch von der SG Ungedanken/Mandern. © Richard Kasiewicz

In den Fußball-Kreisligen nahen die Entscheidungen. Bereits heute könnte die SG Asterode/Christerode/Olberode den Aufstieg in die Kreisoberliga feiern – von der Coach aus. Denn die Meisterschaft in der A 2 wäre entschieden, wenn der TSV Mengsberg/Wiera II im Verfolgerduell bei der SG Di./Na./Tro. in Dillich (heute 18.30 Uhr) nicht gewinnen sollte.

Schwalm-Eder – Hier aber erst einmal unsere Auffälligkeiten vom Wochenende.

Der Reserve-Retter

In der Kreisliga A 1 liegen fünf Reserve-Teams auf den letzten sechs Plätzen, in der A 2 tummeln sich drei zweite Mannschaften auf den letzten fünf Rängen. Wohl raus aus dem Abstiegskampf ist nun aber der 1. FC Schwalmstadt II. Trainer Sven Köhler und Co-Trainer Mario Naumann dürften das Team somit im Sommer an den neuen Spielertrainer Safet Meholli in der A-Klasse übergeben. Denn der FCS II gewann das Kellerduell beim Tabellenvorletzten TSV Remsfeld. Mit bestem Beispiel ging der Kapitän voran. Nils Naumann, der Sohn des Co-Trainers, der bereits in der dritten Minute das Tor des Tages zum 1:0 erzielte.

Die eindeutige Wende

Zu den Reserven, die noch zittern, zählt die FSG Gudensberg II. Die legte im Spiel bei Spitzenreiter SG Fuldalöwen/Beisetal einen Traumstart hin und führte dank eines Treffers von Simon Bachmann (7.). Doch die SG schlug eindrucksvoll zurück. Felix Franke (15.) und Safi Eddine Adjout (20., 25.) machten binnen elf Minuten aus dem 0:1 ein 3:1. Und weil Adjout (62.) und Lukas Hohmann zum 5:1 nachlegten (69.), rückt der Aufstieg näher.

Die Defensivkünstler

Die wenigsten Gegentore aller heimischen ersten Mannschaften kassiert die SG Ungedanken/Mandern. Torhüter Johannes Binder, der für Bad Wildungen und Homberg schon in der Gruppenliga parierte, hielt seinen Kasten beim 2:0 gegen die SG Bartenwetzer bereits zum siebten Mal sauber. Dadurch liegt das Team um Spielertrainer Mathias Siebert weiter voll auf zumindest Relegationskurs, hofft aber noch auf Ausrutscher der Fuldalöwen.

Der Pechvogel

Das Spitzenspiel der B 3 zwischen der SG Bad Zwesten/Urfftal und der SG Brunslar/Wolfershausen II wurde nach 25 Minuten abgebrochen. Der Grund: Manuel Bernhardt wurde bei einem Zweikampf so schwer am Schienbein verletzt, dass ein Krankenwagen kommen musste. Nach einer langen Pause entschieden beide Teams zusammen mit dem Schiedsrichter, nicht weiterzumachen. Doppelt bitter für den verletzten Torjäger, dass er zwei Tage später das Duell mit seinem Ex-Klub verpasste. Hier trennten sich die Kurstädter und die SG WeWaLe-Hülsa 1:1, womit all diese Mannschaften ebenso wie der neue Tabellenführer FSG Borken/Singlis/Freudenthal noch aufsteigen können. (von Sebastian Schmidt)