Auffälligkeiten der Fußball-Kreisligen Schwalm-Eder: Viele Nullen und ein flotter Dreier

Von: Sebastian Schmidt

Torjäger in Aktion: Simon Knüwe (r., SG Niedergrenzebach/Ascherode) im Zweikampf mit dem Riebelsdorfer Paul Klippert. © Bernd Krommes

Heiß war"s am Wochenende. Auf den Plätzen der Fußball-Kreisligen mitunter auch hitzig. Und mit ersten Tendenzen in der Tabelle sowie Spielern, die es eilig hatten, nachzulegen.

Schwalm-Eder – Hier unsere Auffälligkeiten.

Treue wird belohnt

2022 stiegen der TSV Spangenberg und die FSG Efze 04 einträchtig aus der Kreisoberliga ab. Gemeinsam ist beiden eine Saison 2022/23 ziemlich zum Vergessen. Beide holten lediglich 26 Punkte. Damit wurde der TSV in der A 1 Siebter, die FSG in der A 2 Achter. Bei vielen Klubs hätte das Trainerwechsel zur Folge gehabt. Doch Pascal Pfeiffer (Spangenberg) und Markus Warmbier (Efze) blieben. In beiden Vereinen können sie sich nun auf die Schultern klopfen, denn beiden ist mit jeweils zwei Siegen ein Traumstart gelungen.

Die Null steht

Nur zwei der 26 A-Ligisten haben zwei Siege zu Null gefeiert. Dritter im Bunde könnte die diesmal spielfreie SG Immichenhain/Ottrau werden. Makellos Spitzenreiter ist die SG Ungedanken/Mandern, die das Spitzenspiel der A 1 vor 170 Zuschauern mit 1:0 bei der SG Geismar/Züschen gewann. Womit die Gastgeber bei null Punkten und null Toren ernüchtert sind. Nicht zu überwinden war erneut Ungedankens Urgestein Stefan Eichenberg. Ebenso die Null steht beim FC Domstadt Fritzlar und Rückhalt Yannick Albert nach dem 6:0 bei der FSG Gudensberg II.

Der flotte Dreier

Im Fokus beim Derby zwischen dem TSV Mengsberg/Wiera II und dem 1. FC Schwalmstadt II stand die Rückkehr von Safet Meholli, der nun Spielertrainer ist, und seinem Bruder Izet. Doch am Engelhain gab"s für beide nichts zu holen. Das lag auch an einem „flotten Dreier“. Daran, dass Maximilian Krähling (25., FE nach Foul an Josh Vauth), Sören Stern (26.) und Sebastian Keller (27.) drei Tore in nur drei Minuten gelangen. Den Schlusspunkt zum 4:0 für den neuen Spitzenreiter setzte Vauth (66.). Einer von vier Eigengewächsen der Engelhainer in der Startelf neben Torwart Jonas Stern, Innenverteidiger Jacob Hoffmann und Mittelfeldspieler Henrik Schuchhardt, die gerade aus der eigenen Jugend gekommen sind.

Remis zur Premiere

Frisch auf der Trainerbank bei der SG Niedergrenzebach/Asterode sitzt Tino Buddner. Für den langjährigen Landesliga-Spieler und die SG war das Derby in Niedergrenzebacher Bachwiesenstadion gegen den SC Riebelsdorf der erste Einsatz in der Saison 2023/24. Nach 90 spannenden Minuten hieß es 2:2 (2:0).

Mit zwei blitzsauber herausgespielten Toren (13., 36.) brachte Simon Knüwe den Gastgeber verdient in Führung. Gästestürmer Alican Filiz verpasste dazwischen den Ausgleich, scheiterte aus kurzer Distanz am starken SG-Torsteher Prosper Veit Hahn (31.). Leon Schäfer holte das Versäumte mit dem Anschlusstreffer nach (70.), was die Elf um Spielertrainer Sebastian Kämpfer mit dem 2:2 durch Dimitry Ostapez veredelte (83.). Und SG-Trainer Buddner ordentlich ärgerte: „Wir haben zum Ende hin nicht mehr konzentriert gespielt und dumme Fehler gemacht, die zu Gegentoren führten.“ (von Sebastian Schmidt und Bernd Krommes)