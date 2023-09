Auffälligkeiten der Kreisliga Schwalm-Eder: Rainer Jäger hat‘s noch drauf und der FC Domstadt marschiert

Wanner-Gala für Gudensberg II

+ © Pressebilder Hahn Energisch: Fritzlars Julius Bernert wirft sich hier ins Kopfduell mit Efzes Luis Eckhardt. Am Ende feierten die Gäste in Falkenberg einen 7:2-Sieg. © Pressebilder Hahn

Ein Doppelspieltag liegt hinter vielen heimischen Fußball-Kreisligisten. In den Fokus rückten dabei ein Fünffach-Torschütze, ein vorbildlicher Dauerbrenner und eine Ansage an die Konkurrenz im Aufstiegskampf.

Schwalm-Eder – Hier unsere Auffälligkeiten.

Das faire Schlitzohr

Auch mit 53 Jahren bietet Rainer Jäger der SG Di/Na/Tro noch einen sportlichen Mehrwert. Bis April 2022 sprang er immer wieder bei der ersten Mannschaft ein, ist weiterhin gesetzt in der Reserve. Dankbar für seine Mitspieler, weil er es zu seiner Glanzzeit in der Saison 1989/90 sogar zu zwei Zweitliga-Spielen für den KSV Hessen Kassel brachte. Eine Kernkompetenz des Strategen: Freistöße. Das musste auch die SG Bad Zwesten/Urfftal in der B 3 neidlos anerkennen. Die Kurstädter führten bei der SG II bis weit in die Nachspielzeit mit 1:0. Dann ein ruhender Ball in zentraler Position 20 Meter vor dem Tor. Kurzer Anlauf, ein Schlenzer oben links in den Winkel – 1:1. Ein zweites Spiel mussten Jäger und Co. allerdings nicht bestreiten. Denn die beiden Partien gegen den FV FeLoNi wurden auf Wunsch der Gäste verlegt. Ansonsten hätte FeLoNi, das im Pokal-Viertelfinale morgen (18.30 Uhr) den TSV Wabern empfängt, drei Spiele binnen sechs Tagen zu bestreiten. Dem Wunsch des FV hatte der SG-Geschäftsführer entsprochen: Rainer Jäger.

Der Fünfer-Pack

Die vergangenen Jahren hätten für die FSG Gudensberg II besser laufen können. Und auch diesmal misslang der Start in der A 1 mit 0:6 gegen den FC Domstadt Fritzlar. Doch nun ist der erste Sieg unter der Leitung von Trainer Andre Laqua unter Dach und Fach. Federführend dank eines 27-Jährigen, der wohl das Spiel seines Lebens gemacht hat. Richard Wanner gelangen nämlich beim 7:2 gegen die SG Altmorschen/Binsförth fünf Tore in nur 60 Minuten (2., 18., 22., 61., 62.). „Was ist mit Richie los?“ fragten sich nicht nur die Fans der FSG. Gleich morgen sind der neu entdeckte Torjäger und Gudensberg II wieder im Einsatz. Im Nachholspiel bei der starken SG Ungedanken/Mandern (19 Uhr, Mandern).

Sieben Torschützen

Zwei Ex-Kreisoberligisten, zwei Teams mit makelloser Bilanz – das Spitzenspiel der A 1 zwischen der FSG Efze 04 und dem FC Domstadt Fritzlar versprach einiges an Spannung. Und Brisanz, weil FSG-Verteidiger Yannick Bachmann auf seinen Ex-Klub traf. Doch die Gäste um die Trainer Muhammed Gülsen und Marvin Diehl sind auf klare Verhältnisse auf. Und feierten in Falkenberg einen 7:2-Sieg, womit sie ihre Ambitionen auf einen Aufstieg zum Hessentag 2024 eindrucksvoll untermauerten. Mit Francesco Celotto (18.), Spielertrainer Diehl (37.), Zakaria El Haryry (41.), Mouhamad Safiya (51.), Jannik Vent (73.), Nils Jungnitsch (76.) und Andre Strippel (90.) trafen sieben verschiedene Spieler. Zu verschmerzen aus FC-Sicht daher die Gegentreffer durch Julius Werner (21.) und Marco Bielert (68., FE).

Drei Doppelpacker

Langsam, aber sich kommt die SG Landsburg ins Rollen. Dem 4:1 in Wernswig folgte ein 6:0 gegen die bis dato ungeschlagene SG Obergrenzebach/Leimsfeld. Möglich durch gleich drei Doppelpacker. Jeweils zweimal trafen Till Wurmbäck, Paul Brixius und Philipp Knieriem für das Team von Trainer Stefan Prusa, das nun schon Tabellendritter in der A 2 ist. (von Sebastian Schmidt)