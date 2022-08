Auffälligkeiten der Kreisligen Schwalm-Eder: Moischeid grüßt von der Spitze

Von: Sebastian Schmidt

Voller Einsatz: Spangenbergs David Hillwig (r.) versucht, Phakphoom Thongnut von der SG Bartenwetzer vom Ball zu trennen. © Richard Kasiewicz

Endlich sind auch die heimischen Fußball-Kreisligisten zurück. Und damit auch Geschichten, die in der dritten Halbzeit diskutiert werden. Der erste Spieltag lieferte einige Volltreffer.

Schwalm-Eder – Hier unsere Auffälligkeiten:

Hochland-Helden

Im Oktober 2019 lag der TSV Moischeid am Boden. Musste seinen Spielbetrieb nach 89 Jahren einstellen. Doch schon im Sommer 2020 nahm das Team aus dem 300 Einwohner starken Ortsteil einen neuen Anlauf. Zunächst in der Kreisliga B 5 gegen hauptsächlich Reserve-Teams. Nun spielt Moischeid in der B 3 gegen deutlich stärkere Gegner. Der erste Spieltag hätte kaum passender sein können. Nachbar TSV Gilserberg war zu Gast zum Hochland-Derby, das Moischeid zuletzt am 1. November 2015 (4:1) gewinnen konnte. Jetzt haben sie es wieder getan. Diesmal mit 5:2 nach 1:2-Rückstand dank der Treffer von Simon Sporleder (40., FE), Markus Wetzlar (50., 60., FE), Markus Grass (65.) und Sven Seligmann (80.). Somit heißt der erste Tabellenführer TSV Moischeid.

Ausrufezeichen

Mit Absteiger SG WeWaLe-Hülsa, der spielfrei hatte, der SG Bad Zwesten/Urfftal und der FSG Borken/Singlis/Freudenthal gibt es drei Top-Favoriten auf die Meisterschaft in der B 3. Zwei davon hatten es zum Auftakt im Kastanienstadion miteinander zu tun. Hoch und weit war dabei das Motto der Hausherren von Trainer Tino „Staude“ Buddner. Das reichte, um in Führung zu gehen. Mit einem abgefälschten Schuss sorgte Sebastian Priester für das 1:0 (61.). Die Reaktion der FSG? Dennis Baumgartl versuchte sein Glück. Matthias Michel bewies seinen Riecher und staubte zum 1:1 ab (67.). Das gab den Gästen Mut. Der Lohn: das 2:1 durch einen Schuss von Lukas Zinn (72.). Mit Glück, Geschick und Torwart Benjamin Germ rettete das Balamagi-Team den wichtigen Erfolg über die Zeit.

Sieg nach Rücktritt

Viele neue Trainer gaben am Wochenende ihren Einstand. Unverhofft eine Veränderung gab es auch bei der FSG Chattengau/Metze. Drei Tage vor dem Start hatte Sven Pfefferkorn seinen Posten beim A-Ligisten zur Verfügung gestellt. Weil ihm zu viele Spieler Urlaub gemacht hatten und zu wenig im Training waren. Immerhin: Zum Auftakt gegen den FC Körle II fanden sich 15 Mann auf dem Spielbericht wieder, um in der A 1 zu kicken. Mit Erfolg. Mario Armbröster, der für die FSG Vollmarshausen schon in der Gruppenliga auflief, schnürte beim 3:1 einen Hattrick (6., 31., 40.). Zwar nicht lupenrein, weil Marco Zaguridis auf der Gegenseite erfolgreich war (38.), aber nichtsdestotrotz sehenswert.

Verstärkt erfolgreich

Ihre ersten Auftritte in Punktspielen hatten die Fußballer der verstärkten Spielgemeinschaften SG Fuldalöwen/Beisetal und SG Bartenwetzer. Und beide zeigten in der A 1 gleich mal Zähne und belohnten sich mit drei Punkten. Auch im Derby der Teams, die in der Jugend (dort allerdings ohne Binsförth als JSG ABBM) gemeinsame Sache machen. Mann des Tages war Julian Mai, dessen Bogenlampe zum 1:0 für die Fuldalöwen/Beisetal ins Netz ging, womit Gastgeber SG Altmorschen/Binsförth knapp besiegt wurde. Etwas deutlicher machten es die Bartenwetzer im Duell der Absteiger mit dem TSV Spangenberg. Torjäger Nico Schumann (13.), Henrik Hönicke (45.) und der Gruppenliga erprobte Verteidiger Özden Ögün (75.) ließen die Gastgeber in Schwarzenberg jubeln.

Torjäger-Luxus

Fünf Kilometer weiter war auf einen 23-Jährigen Verlass, dem als einzigen Kreisliga-Kicker zum Auftakt vier Treffer innerhalb von nur 30 Minuten gelangen: Laurin Heinemann. Der Stürmer machte beim 5:0 im Duell der Reserven kurzen Prozess mit der FSG Gudensberg II. Und unterstrich, dass mit dem Neuling zu rechnen ist. Heinemann sind 37 Tore in den vergangenen 28 Partien für die Reserve des aufstrebenden Kreisoberligisten geglückt.

Achterbahnfahrt

Beim TSV Remsfeld haben seit Sommer zwei Kumpel das Sagen: Yalcin Yildiz und Johannes Bock kamen wie weitere vier Freunde vom TSV Mardorf. Und erlebten zum Auftakt in Riebelsdorf eine Achterbahn der Gefühle. Yunus Kocak (3.) und Florian Wiederhold (20./FE) brachten den gastgebenden SC in Führung. Den drehten der dreifache Yildiz (29., 33, FE, 52., FE) und Pascal Adler (43.) zum 4:2 um. Was aber nicht für einen Einstand nach Maß in Remsfeld reichte, weil Dimitry Ostapez (71.) und Alican Filiz (73.) Riebelsdorf noch einen Punkt retteten. (Sebastian Schmidt)