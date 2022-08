Aufsteiger erwartetet Absteiger: Andreas Schluckebier will mit Wabern auch Flieden ärgern

Von: Sebastian Schmidt

Vorbildlicher Einsatz: Waberns Kapitän Andreas Schluckebier (r.) spielt hier den Ball vor Sandershausens Top-Talent Luca Garcia. Am Sonntag messen sich Schluckebier und der TSV mit Flieden. © Andreas Fischer

Darauf haben sie lange warten müssen: Nach elf Spielzeiten in der Gruppenliga fiebern die Fußballer des TSV Wabern ihrem ersten Heimspiel in der Verbandsliga entgegen. Und verbinden mit Gegner SV Buchonia Flieden (So. 15 Uhr, Reiherwald) durchaus gute Erinnerungen.

Wabern – Denn am 18. August 2009 gewann Wabern sein letztes Heimspiel gegen das Team aus dem osthessischen „Königreich“ mit 2:1. Paul Graf und Frank Schultz waren die Torschützen. Die letzten Verbliebenen haben mit Florian Korell und Florian Amert im Sommer ihre Karrieren beendet. Einhergehend mit einer neuen Hierarchie, die sich weiter entwickelt.

„Auch wenn das sportlich wie menschlich ein herber Verlust ist, können wir das als Mannschaft auffangen. Wir haben viele charakterstarke Typen mit gutem Potenzial und hoher Identifikation“, sagt Andreas Schluckebier. Der neue Kapitän, der schon häufiger die Binde trug, ist das beste Beispiel. Denn der Sechser ist tsv-technisch volljährig. 2004 schloss er sich als B-Jugendlicher nach Stationen über Elbenberg und Fritzlar den Reiherwäldern an, die er längst als „Heimat“ betrachtet.

Schon seit 18 Jahren beim TSV

Wohlwissend, dass es alles andere als selbstverständlich ist, dass er sich mit 34 Jahren erstmals so richtig in der Verbandsliga beweisen darf. In der Saison 2007/08 schnupperte er fünfmal in der damaligen Landesliga rein, ehe er sich im Sommer 2008 heftig verletzte. Ein komplizierter Bruch des Sprunggelenks ließ ihn anderthalb Jahre pausieren. Zweifel kamen auf, ob er jemals wieder beschwerdefrei würde kicken können. Also ließ er sich „ausleihen“ zu Nachbar FSG Eder/Ems. Kam in der A-Liga wieder auf die Beine. Um sich im Januar 2013 „seinem“ TSV anzuschließen und 192-mal in der Gruppenliga zu beweisen.

„Schlucki hat eine unheimliche Ruhe am Ball, antizipiert clever und ist ein wichtiger Lautsprecher auf und neben dem Platz“, lobt Trainer Mario Völker. Mit dem er bis 2008 in Wabern zusammenspielte. In der Reserve in der Kreisoberliga. Als der Libero Völker hieß und der junge Schluckebier im linken Mittelfeld wirbelte.

Da war der heutige Kapitän so alt wie Luca Wendel und Lennart Klinge, die nun hinter ihm die neue Innenverteidigung bilden, und Marius Rohde sowie Jan Luca Schmeer, die vor ihm auf der Acht wirbeln. „Vier Juwele“, wie nicht nur Schluckebier findet. Und vier Gründe, warum er und seine Teamkollegen weiter lernen und sich quälen wollen, um den TSV in Eintracht in der Verbandsliga etablieren zu können.

Starke Torjäger haben Tradition

Im Vergleich zum 1:1 zum Auftakt beim Kasseler Kreispokalsieger TSG Sandershausen, als der TSV neben viel Licht (1. Halbzeit) auch Schatten (2. Halbzeit) bot, sind personell maximal zwei Änderungen zu erwarten. Angeschlagen sind Christoph Bergmann (Achillessehne) und Schmeer (Fuß). Auf der Gegenseite hat der Hessenliga-Absteiger bis auf die Langzeitverletzten Fabian Schaub und Christian Kress alle Mann an Bord. In Abwesenheit Schaubs hat Neuzugang Andre Vogt die Nachfolge als Torjäger angetreten. Dem 26-Jährigen gelangen in der vergangenen Saison für Hünfeld 17 Tore in der Hessenliga. Auch beim hart erkämpften 3:2 nach 1:2-Rückstand bis zur 84. Minute gegen den SSV Sand traf Vogt.

„Wir wollen uns nicht kleiner machen als wir sind und werden Flieden einen guten Kampf bieten“, betont Mario Völker. Wohlwissend, dass ein herausragender Torjäger allein keine Punkte garantiert. 2009 hieß der Vorzeige-Stürmer der Buchonia Sascha Gies, schoss das 1:0 in Wabern – und unterlag dem TSV mit 1:2. Diesen Coup würden Kapitän Schluckebier und seine Kollegen gegen das Team von Trainer Bardo Hirsch nur all zu gern wiederholen. (Sebastian Schmidt)