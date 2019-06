mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen trotz 21:23 im Finale

Melsungen - Freudentaumel in der Melsunger Stadtsporthalle: Trotz einer 21:23 (11:12)-Niederlage im Rückspiel des Halbfinales gegen den SC Magdeburg hat die B-Jugend der mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen vor 800 begeisterten Zuschauern das Endspiel um die Deutsche Meisterschaft erreicht.

Dort trifft das Sviridenko-Team bereits am kommenden Samstag (16 Uhr Stadtsporthalle Melsungen) auf den SC DHfK Leipzig. Nach dramatischen 50 Minuten profitierten die Nordhessen von den auswärts mehr erzielten Toren beim 27:25-Hinspielsieg in Magdeburg.

Was aber dem Jubel über den Finaleinzug überhaupt keinen Abbruch tat, zumal dieser noch fünf Minuten vor Schluss in weiter Ferne schien, als die Gäste auf 17:22 davon gezogen waren. Doch dann sorgten vier mJSG-Tore in Folge durch Ole Pregler (2), Paul Kompenhans und Benjamin Fitozovic für den Anschluss und Eberhards Treffer 20 Sekunden vor Schluss tat der mJSG nicht mehr weh.

Für die Gastgeber trafen Ben Beekmann (2), Paul Kompenhans (3), Ole Pregler (5), Benjamin Fitozovic (3), Lasse Hellemann (2) und David Kuntscher (5/1).