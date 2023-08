Besse II Aufstiegsfavorit in der Bezirksoberliga

Teilen

Rückt in die Mitte auf: Christian Lohr (TTV Udenborn/Wabern/Unshausen). © Richard Kasiewicz

In der Tischtennis-Bezirksoberliga der Herren ist der Schwalm-Eder-Kreis in der kommenden Saison, die am 17. September eröffnet wird, mit sechs Mannschaften am Start. Neu dabei sind die „Zweite“ des TSV Besse und Aufsteiger TTV Udenborn/Wabern/Unshausen. Aus den Nachbarkreisen kommen Aufsteiger TTC Lax Bad Hersfeld II, TTC Richelsdorf, SV Ermschwerd und TTC Albungen hinzu.

Der TSV Besse hat Neuzugang Mario Möller, der vom westdeutschen Landesligisten FC Bühne kommt, an die Spitzenposition der neu formierten Reserve gestellt. Die mit den auch zum Hessenliga-Kader zählenden Dirk Mayer und Leon Wicke sowie Ex-Bundesligaspielerin Christine Engel exquisit besetzt ist. Abgerundet durch Christian Engel und Frank Dittloff wird das Edermünder Team in dieser Formation von den meisten Konkurrenten als Meisterschaftsfavorit eingestuft.

Die Udenborner vertrauen auf ihr Aufstiegsteam mit Jens Schwarz und Rainer Fröhling an der Spitze. Getauscht wurde innerhalb des Sextettst: die jungen Kräfte Christian Lohr und Fabian Richter rücken gemeinsam in die Mitte vor, während Christoph Köhler und Karsten Krause ihrer Erfahrung im dritten Paarkreuz einbringen werden. „Sollten wir die Klasse halten, wäre das ein großer Erfolg“, weiß TTV-Chef Kurt Richter um die schwierige Aufgabe.

Günstiger erscheinen die Perspektiven für den TTC Neukirchen-Riebelsdorf, der zuletzt als Tabellendritter nur hauchdünn an der Aufstiegsrelegation vorbeischrammte. Und weiterhin über ein ausgeglichen stark besetztes Team mit Daniel Henninghausen und Michael Fenner im Top-Paarkreuz verfügt. Einzige Veränderung: für Jens Döring kommt Jürgen Richardt als Nummer sechs hinter Roman Mandraburke in die Stammformation. Der neue Kapitän Hennighausen erwartet eine enge Saison: „Wenn es uns gelingt, den Klassenerhalt frühzeitig zu sichern, werden wir schauen, wie weit es in der Tabelle noch nach oben geht.“

Der Kapitän des Schwälmer Rivalen TTG Ottrau-Berfa, Arne Bierwirth, setzt in der kommenden Saison auf „ein intaktes Mannschaftsgefüge, das sich auch in unseren erfolgreichen Doppeln widerspiegelt.“ Lediglich im vorderen Paarkreuz wurde eine Umstellung vorgenommen. Dort geht künftig der Rumäne Dan Dimitru Dragos mit der Nummer eins vor Tim Roth an die Tische. Hinter den „Mittelmännern“ Simon und Moritz Krey vertraut die TTG auf Arne Bierwirth und Alexander Thamer.

Der ESV Jahn Treysa ändert in der vorderen Teamhälfte (Christoph Ferreau, Marc Diehl, Sascha Heinmöller) nichts. Gerd Fenner, der mit Dierk Salin die Plätze tauscht, rückt an die vierte Position vor. Neu ins Team kommt als Nummer sechs Jens Albrecht. Er übernimmt den Platz von Steffen Heber.

Beim TTV Altenbrunslar/Wolfershausen hat sich Tommy Patti zum TSV Kassel-Oberzwehren verabschiedet. Hinter Top-Akteur Philipp Tonn steigt damit Thomas Dardat ins Spitzenpaarkreuz auf. Michael Dittmer bildet gemeinsam mit Ulrich Most eine starke Mitte. Im unteren Paarkreuz werden Manuel Aina und Marek Herde für den TTV antreten.

Damen-Bezirksoberliga

Rückkehrer VfL Verna/Allendorf ist so stark besetzt, dass der Aufsteiger in die Damen-Bezirksoberliga einen Platz unter den Top-Vier anpeilen kann. Basis dafür sollte das erfahrene vordere Paarkreuz sein, wo neben Kathrin Klippert auch Isabelle Vaupel (nach Bandscheibenproblemen) wieder zum Schläger greifen kann. Mit der zuletzt überzeugenden Maleen Schröpfer ist im zweiten Paarkreuz zu rechnen. Zudem verstärkt Janina Rosengrün das Team. Damit kann der VfL den Verlust von Silke Scharff kompensieren. Kapitänin Vaupel sieht in der Achter-Liga, in der es nur einen direkten Absteiger geben wird, den SC Söhre-Söhrewald II als Titelfavoriten. (Von Reinhold Döring)