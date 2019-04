Böddigers Widerstand gegen TSV Ost-/Mosheim vergeblich

Abgezogen: Mark Zülch (Ost-Mosheim) streckt sich vergeblich gegen den Wurf von Max Bläsing, der drei Treffer für Böddiger erzielte. Trotzdem musste sich seine Mannschaft am Ende geschlagen geben.

Im Kampf um den zweiten Tabellenplatz der Handball-Bezirksoberliga rang der TSV Ost-/Mosheim dem Tabellenletzten TSV Eintracht Böddiger einen hart erkämpften Sieg ab und bleibt weiter zwei Punkte vor den Verfolgern aus Gensungen.

TSV Eintracht Böddiger - TSV Ost-/Mosheim 31:33 (17:14). Der Tabellenletzte machte es den Hochländern alles andere als einfach. Nach einer Drei-Tore-Führung der Gäste glich die Eintracht wieder aus und es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Auch weil die sonst so starke OMO-Abwehr große Probleme mit Böddigers Rückraumschützen Tobias Koch hatte und der TSV-Angriff immer wieder am überragenden Nils Fuhrmann im Eintracht-Tor scheiterte.

So gingen die Gastgeber sogar mit einer 17:14-Führung in die Pause, die aber nicht lange hielt. Der Tabellenzweite kämpfte sich angeführt von Torben Schröder zurück in die Partie und drehte das Spiel. Balkes Treffer zum 33:30 sorgte für die späte Entscheidung.

Tore Böddiger: Koch 9, Auth 6, Baum 4/1, Dreytza 4, Bläsing 3, Heinemann 2, Koch 2, C. Hartung 1. Ost-/Mosheim: Hagemann 7/1, Schröder 7, Kranz 7, Balke 6/1, Imberger 3/1, Kinnback 2, Stöcker 1.

TSV Wollrode - HSG Datterode/Röhrda/Sontra 27:21 (12:10). In der ersten Hälfte taten sich Jonas Herlitze und Co. noch schwer, doch nach dem Wiederanpfiff zog der TSV, angetrieben vom starken Rückraum mit Hannes Friedrich und Phillip Hartung, vorentscheidend auf 16:11 davon. Tore TSV: Friedrich 9, Herlitze 5/2, Schmieling 5, Müller 2, P. Hartung 2, Schubert 1, C. Hartung 1, Kothe 1, Schulze 1/1.

HSG Landeck/Hauneck - ESG Gensungen/Felsberg II 29:30 (15:16).Erst in letzter Sekunde sicherte der nervenstarke Tim Schanze den Edertalern per Siebenmeter den Sieg. Zuvor hatte das Team von Trainer Philipp Kamm große Probleme mit der aggressiven 6:0-Deckung der Gastgeber, die sich mit vielen Zeitstrafen jedoch immer wieder selber schwächten. Zudem vergaben die Außen ihre ersten sieben freien Wurfchancen. Dann überwand Rechtsaußen Marcels Schanze jedoch sein Tief und war mit sieben Treffern einer der Garanten für den Sieg. Tore ESG: T. Schanze 8/3, M. Schanze 7, Grothnes 5, Grebe 4/2, Jericho 3, Hohmann 2, Wolf 1.

Bezirksoberliga Frauen:

TSV Ost-/Mosheim - HSG Landeck/Hauneck 29:25 (13:12).

Nach dem Wiederanpfiff erspielte sich das Team von Trainer Frank Hofmann eine 17:13 Führung (37.). Diese verteidigten Janina Blaufuß und Co. bis zum Schluss. Einzig Landecks Top-Torjägerin Lena Aumann war für die Hochländerinnen nicht zu stoppen und erzielte 15 Tore. Tore TSV: Blaufuß 8/2, Franke 6, Berger 5, Rehm 3, Bänfer 2, Hochgräfe 2, Streich 2/1, Polaczek 1.

TV Alsfeld - TSV Eintracht Böddiger II 19:35 (12:18).Es war die erwartete klare Angelegenheit gegen das schwächste Team der Liga. In der ersten Halbzeit hatte die Oberliga-Reserve noch Probleme mit dem Angriffsspiel der Gastgeberinnen, die nach dem Seitenwechsel aber kaum noch Lösungen gegen die TSV-Defensive fanden. So bauten Miriam Puntschuh und Co. den Vorsprung aus. Tore Böddiger: I. Goetjes 9, Puntschuh 8/3, Konetzka 6/2, Rohde 3, Bläsing 3, Brenzel 2, Erler 2, V. Goetjes 2.

FSG Körle/Guxhagen II - TV Jahn Neuhof 21:17 (12:08). Mit diesem furiosen Sieg rückte die Landesliga-Reserve auf den vierten Tabellenplatz vor. Trotzdem steht sie als Absteiger (durch den Abstieg der ersten Mannschaft aus der Landesliga) fest. Angetrieben von der treffsicheren Karina Bamberger setzte sich die FSG nach der Halbzeit auf 15:10 ab. Ein Vorsprung, den sich Miriam Mell und Co. dank starker Abwehrarbeit nicht mehr nehmen ließen. Tore FSG: Bamberger 8, Wagener 4/4, Mell 3, Pollmer 2, Fernau 2, Thomeschewski 1, Sperling 1. (mm)