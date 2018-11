TSV Wollrode gewinnt Derby gegen TSV Ost-/Mosheim

Guxhagen. Nun hat es den TSV Ost-/Mosheim erwischt. Ausgerechnet im Spitzenspiel der Handball-Bezirksoberliga kassierten die Hochländer die erste Niederlage. Mit einem 29:24 (15:14) machte der TSV Wollrode den Titelkampf wieder so richtig spannend.

Von Beginn an übernahmen die Hausherren die Führung und gaben diese nicht mehr ab. Allerdings schaffte es das Team von Trainer Mensur Fitozovic nicht, sich entscheiden abzusetzen. Immer wieder glichen die Ostheimer um Marc Imberger (5 Tore) und Janik Hagemann (6) aus.

Christoph Ludwig stark

Auch nach dem Wiederanpfiff blieb das Spiel eng. Doch angeführt vom bärenstarken Kreisläufer Christian Hartung (7) sowie vom nervenstarken Sören Kothe (11/7) brachte der TSV seine knappe Führung über die Zeit. „Wir haben im Angriff sehr diszipliniert gespielt“, lobte Wollrode-Coach Fitosovic. Und: „In der Abwehr haben wir dem Gegner die Würfe über Außen gegeben, die hat Christoph Ludwig stark pariert.“

Eine Taktik, die aufging, was auch Ostheims Co-Trainer Mark Imberger bestätigte: „Wir haben über die Außen 80 Prozent der Würfe liegen gelassen, so gewinnst du nicht.“ Zudem konnten die starken TSV-Torhüter Laurian Brici und Mark Zülch nicht an ihre starke Form der letzten Spiele anknüpfen. „Fünf Tore war am Ende etwas viel, aber insgesamt geht Wollrodes Sieg in Ordnung“, entpuppte sich Imberger als fairer Verlierer.

Tore Wollrode: C. Hartung 7, Herlitze 4, Hartung 3, Schmieling 2, Friedrich 2, Kothe 11/7.

Tore OMO: Hagemann 6, Imberger 5/3, Proll 5/2, Neurath 4, Schlosser 1, Balke 1, Schröder 1, Koot 1. (mm)