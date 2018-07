Blitzstart des Favoriten mündet in Schwalmstädter 9:0-Erfolg

Sorgte für den Schlusspunkt: Schwalmstadts Neuzugang Marcel Reitz (links), in dieser Szene verfolgt von Alexander Schäfer (SG Obergrenzebach/Leimsfeld).

Schwalm-Eder. Der Fußball-Kreispokal 2018/2019 ist eröffnet. Und sorgte zum Auftakt der 1. Runde, die am Wochenende fortgesetzt wird, für einen Favoritensieg und die erste Überraschung.

SG Obergrenzebach/Leimsfeld - 1. FC Schwalmstadt 0:9 (0:7). Pflichtaufgabe erfüllt! Der 1. FCS ließ beim A-Ligisten nichts anbrennen und wurde bereits in der ersten Halbzeit seiner Favoritenrolle gerecht. Besonders in der Anfangsphase spielte der Verbandsligist wie entfesselt auf. Den Torreigen eröffnete Patrick Herpe in der zweiten Minute, als er aus fünf Metern abstaubte. Danach erhöhte Leon Lindenthal mit zwei Treffern (5., 15.) auf 3:0: zunächst nach Vorarbeit von Jan Philipp Trümner, dann nach feinem Solo. Damit war der Torhunger der Gäste noch nicht gestillt. Acht Minuten später traf Jan Niklas Brandner nach tollem Pass von Fabian Seck auf 4:0.

Erst danach ließen es die güven-Schützlinge etwas ruhiger angehen. Was nichts an ihrer Überlegenheit änderte. Dokumentiert durch drei weitere Treffer vor der Pause durch einen Doppelschlag von Jan Philipp Trümner (37., 38.) und Peter Liebermann (40.). „Mit dem Spiel meiner Mannschaft bin ich sehr zufrieden“, freute sich Trainer Atilla Güven über den gelungenen Auftritt seines Teams in der ersten Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Gastgeber zumindest in der Abwehr, konnte sich aber keine Chancen erspielen. Nur in der 78. Minute kamen die Geisel-Schützlinge und reklamierten nach einem vermeintlichen foul an Nils Reuter einen Strafstoß, den ihnen jedoch Schiedsrichter Hendrik Schmidt (Kerstenhausen) verwehrte. Stattdessen erhöhte Schwalmstadt durch Jan Niklas Brandner auf 8:0 (67.). Den Schlusspunkt setzte FCS-Neuzugang Marcel Reitz (81.).

Trotz der klaren Niederlage lobte auch Horst Geisel seine Schützlinge: „So wie wir in der zweiten Halbzeit gespielt haben, muss uns vor der Serie neuen Saison nicht Bange werden.“ Erstmals zum Einsatz in einem Pflichtspiel kamen die Leimsfelder Timo Schmalz und David Berg.

Schäfer trifft doppelt

SC RW Riebelsdorf - SG Immichenhain/Ottrau 3:1 (1:0).Der A-Ligist warf den Kreisoberligisten aus dem Wettbewerb. Dabei blieb der Gast fast alles schuldig. Die Offensivaktionen der SG waren, für die mit Fünferkette defensiv gut organisierte Eibach-Elf, leicht zu verteidigen. Der Gastgeber, mit einer frühen Führung im Rücken, wurde zunehmend wurde mutiger und konnte mit einem Doppelschlag in der Schlussphase die Partie für sich entscheiden. Tore: 1:0, 2:1 Leon Schäfer (14., 71.), 1:1 Johannes Richardt (49.), 3:1 Christian Eibach (79.).