Borrmann neuer Trainer beim FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz

Lohre. Am Ende waren mit dem torlosen Remis beide zufrieden. Gastgeber Felsberg/Lohre/Niedervorschütz, der sich über den mit dem kurzfristigen Trainerwechsel beabsichtigten „Impuls“ freuen konnte.

Und die Gäste der SG Brunslar/Wolfershausen, die endgültig für die achte Saison in der Fußball-Gruppenliga planen können. Nach neun Spielen ohne Sieg und der immer näher rückenden Abstiegsplätze war die Uhr für Trainer Armin Rohde vor dem wegweisenden Stadtduell abgelaufen. Nach nur einer Trainingseinheit feierte Nachfolger Roland Borrmann, zuvor Co- und Torwarttrainer beim FV, einen vielversprechenden Einstand. „Wir haben wenig anbrennen lassen“, lobte der 46-jährige B-Lizenz-Inhaber insbesondere seine Abwehr und die gute kämpferische Einstellung seiner Elf, die „ohne Sechs“ dem Stadtrivalen Paroli bot.

Die größte Torchance für die Gastgeber hatte Semir Kurtanovic in der 52. Minute, als er völlig freistehend an Clas Beuscher scheiterte. Einer Glanztat seines Torwartkollegen Islam Elgaz war es zu verdanken, dass Tippels platzierter Kopfball nicht im Winkel des FV-Tores einschlug (65.). Danach war auf beiden Seiten Sicherheit Trumpf. Felsberg/Lohre/Niedervorschütz wollte den eigenen Abwärtstrend nach zuletzt vier Niederlagen in Folge stoppen und Brunslar/Wolfershausen reichte ein Punkt zum Klassenerhalt.

„Das Remis geht in Ordnung“, erklärte SG-Trainer Timo Rudolph. Dessen Elf brauchte 20 Minuten, um ins Spiel zu finden und war der Führung bei Hofmeisters Lattenkopfball (42.) sehr nahe. In der Drangperiode vor der Pause, die die Borrmann-Elf aber auch schadlos überstand.

Felsberg: Elgaz - Merker, Sattelmacher, Ostwald, Melke - S. Elgaz, Haxha, Müller, Budach - Al Omari, Semir Kurtanovic (90. Kinnback).

Brunslar/W.: Beuscher - Möller, Kördel, Hofmeister, Grenzebach - Gerhold (75. Zwicker), L. Tippel, Folwerk, Herwig (64. Grasse) - Wollmann, F. Tippel (85. Götting).